وفاة مزارع وإصابة 8 آخرين في تصادم على صحراوي المنيا

المنيا - جمال محمد:

لقي مزارع مصرعه، وأُصيب 8 آخرون بإصابات متفرقة ما بين كسور وجروح واشتباه ما بعد الارتجاج، إثر حادث تصادم بين جرار زراعي وسيارة ميكروباص، اليوم الجمعة، على الطريق الصحراوي الغربي شمال محافظة المنيا.

وتلقى اللواء حاتم حسن، مدير أمن المنيا، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم بمركز العدوة على الطريق الصحراوي الغربي، وأسفر عن وفاة شخص وإصابة آخرين.

بانتقال الأجهزة الأمنية وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، تبيّن مصرع "ن. ش"، 56 عامًا، مزارع، فيما أُصيب 8 أشخاص آخرين بكسور وجروح متفرقة، بينهم حالات يُشتبه في إصابتها بارتجاج في المخ.

وجرى نقل الجثة والمصابين إلى مستشفى العدوة المركزي، وتحرر محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق للوقوف على ملابسات الحادث.