تشييع جثمان "حسام" ضحية حفل محمد رمضان بالساحل (فيديو وصور)

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

خيم الحزن على منطقة منطي التابعة لمدينة شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، خلال تشييع جثمان الشاب حسام حسن، الذي لقي مصرعه في حادث مأساوي أثناء حفل الفنان محمد رمضان بالساحل الشمالي، مساء الجمعة.

وأُقيمت صلاة الجنازة، ظهر اليوم، بمسجد التقوى بمنطي، في جنازة مهيبة شارك فيها المئات من الأهالي وأصدقاء الفقيد، وسط حالة من الحزن الشديد والانهيار، حيث تحولت الجنازة إلى مشهد مؤثر غلب عليه البكاء والدعاء للراحل بالرحمة والمغفرة.

وأكّد أقارب الفقيد وأصدقاؤه أنه كان شابًا خلوقًا ومجتهدًا، يعمل لمساعدة أسرته ويوفّق بين عمله ودراسته في جامعة عين شمس، مشيرين إلى أنه توجّه إلى الساحل الشمالي للعمل ضمن فريق تجهيزات الحفل، قبل أن يلقى مصرعه إثر انفجار ألعاب نارية خلال الفعالية.

وطالبت أسرة حسام بفتح تحقيق عاجل في الواقعة، ومحاسبة كل من يثبت تورطه في الإهمال الذي أدى إلى الحادث المأساوي، مؤكدين أن "دم حسام مش هيروح هدر"، كما ناشدوا الجهات المعنية بتشديد الرقابة على إجراءات السلامة في الحفلات الجماهيرية.

ولا تزال النيابة العامة تواصل التحقيق في ملابسات الانفجار الذي أسفر عن وفاة حسام وإصابة 6 آخرين، وتحفّظت على معدات المسرح وسَمعت أقوال عدد من المنظمين وفريق المؤثرات النارية.