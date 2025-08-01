بينهم سائقان.. إصابة 5 في تصادم سيارتين بدار السلام بسوهاج

سوهاج - عمار عبدالواحد:

شهد مركز دار السلام شرق محافظة سوهاج، حادث تصادم بين سيارتين، أسفر عن إصابة 5 أشخاص بإصابات متفرقة، جرى نقلهم إلى المستشفى المركزي، قبل تحويل بعض الحالات إلى مستشفى سوهاج الجامعي الجديد نظرًا لخطورة إصاباتهم.

وتلقى اللواء حسن عبد العزيز، مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة دار السلام، يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارتين على أحد الطرق بدائرة المركز.

وبالفحص تبين أن الحادث وقع نتيجة اختلال عجلة القيادة في يد "ممدوح. ص"، 39 عامًا، سائق، ما أدى إلى اصطدامه وجها لوجه بسيارة ميكروباص يقودها "أحمد. ح"، 34 عامًا، سائق.

وأسفر الحادث عن إصابة قائدي السيارتين، حيث تعرض الأول لجروح وكدمات متفرقة بالرأس والجسم، فيما أصيب الثاني بخلع في مفصل الكوع الأيمن. كما أُصيب 3 من ركاب الميكروباص بكدمات وكسور متنوعة.

جرى تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.