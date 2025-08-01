كتب - محمد البدري:

في لحظة كان من المفترض أن تملأ السماء بالألوان والفرح، تحوّلت الأجواء إلى ذعر وصراخ، بعدما دوّى انفجار مفاجئ خلال حفل الفنان محمد رمضان، مساء الجمعة، على مسرح "بورتو مارينا" في الساحل الشمالي، مخلفًا مأساة حقيقية راح ضحيتها شاب في مقتبل العمر، وأُصيب 6 آخرون بإصابات تراوحت بين الحرجة والمتوسطة.

- ليلة سوداء في الساحل

كانت الأجواء مكتظة بالحضور، والإضاءة مبهرة، والموسيقى تصدح، حتى بدأت فقرة الألعاب النارية المصاحبة لأغاني رمضان، وفجأة... دوى صوت انفجار عنيف هزّ المسرح والمنطقة المحيطة، ليسفر عن مقتل حسام حسن، شاب يبلغ من العمر 23 عامًا، يعمل ضمن فريق تجهيز المؤثرات النارية.

بحسب مصادر أمنية وطبية، كان الانفجار نتيجة أسطوانة غاز انفجرت خلال تنفيذ فقرة الـ"فاير شو"، وأكد تقرير المستشفى أن الوفاة نتجت عن توقف في عضلة القلب نتيجة الصدمة العنيفة.

- "كان طالب ومكافح".. حسام ضحية حفل محمد رمضان

وخيّم الحزن على أسرة وأصدقاء الشاب حسام حسن، الذي لقي مصرعه إثر انفجار ألعاب نارية أثناء التجهيز لحفل الفنان محمد رمضان، حيث وُصف الفقيد بأنه شاب مكافح طموح، لم يعرف في حياته إلا السعي والجهد من أجل مستقبل أفضل.

وكشف عدد من أصدقاء حسام تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياته، مؤكدين أنه كان طالبًا في جامعة عين شمس، ويعمل إلى جانب دراسته لمساعدة أسرته المكونة من ثلاثة أشقاء.

قال أحد أصدقائه: "كان دايمًا بيقول إنه بيشتغل عشان يساعد أهله، وكان فرحان إنه شغال في تجهيزات الحفل.. مكنش يتخيل إن ده هيكون آخر شغل في حياته".

وأضاف آخر: "حسام كان خلوق وبيحب الناس، وشاطر في شغله.. شوفناه قبل الحفل بيومين، كان فرحان وفرجنا على صور تجهيز المسرح".

وكان آخر ما نشره حسام عبر حسابه على "فيسبوك" منشورًا يحمل طابعًا مؤثرًا، قال فيه: "كن شاكرًا على ما لديك وسيصبح لك المزيد" - كلمات ودّع بها الحياة دون أن يعلم أنها ستكون الأخيرة.

- قائمة المصابين:

تم نقل 6 مصابين إلى مستشفى العلمين النموذجي، و3 منهم دخلوا العناية المركزة. الإصابات شملت:

- عبد اللاه علي حمدي (20 عامًا): اشتباه نزيف بالمخ، وجرح قطعي بالوجه

- زين عاطف زين (24 عامًا): كدمات وسحجات متفرقة

- عصام أحمد علي (21 عامًا): اشتباه كسر باليد اليمنى

- محمد خالد سعد (25 عامًا): ألم شديد بالصدر

- عبد الرحمن حسام (15 عامًا): إصابة بالصدر

- عبد الله حمد (18 عامًا): جرح قطعي باليد

- رد فعل مثير للجدل من محمد رمضان

وخرج محمد رمضان بعد الحادث في منشور وصف فيه ما حدث بـ"محاولة اغتيال مكتملة الأركان"، وهو التصريح الذي أثار سخطًا واسعًا على وسائل التواصل الاجتماعي، لا سيما في ظل عدم وجود دلائل أو تحقيقات تدعم هذا الادعاء.

وحذف "رمضان" المنشور لاحقًا، وكتب توضيحًا جديدًا قال فيه إن الانفجار ناتج عن "أسطوانة غاز تابعة لفريق الفاير وركس"، واصفًا ما جرى بأنه "قضاء وقدر"، مؤكدًا زيارته للمصابين.

لكن الغضب الجماهيري لم يتوقف، إذ اتهمه البعض بتجاهل الضحية، خاصة بعد أن بدأ بنشر مواد ترويجية لأعماله الفنية بعد ساعات من الحادث، ما وصفه متابعون بأنه "انفصال عن الواقع".

- تحقيقات النيابة العامة

النيابة العامة باشرت تحقيقًا موسعًا في الواقعة، حيث تم التحفّظ على معدات المسرح ومواد الألعاب النارية، واستُدعي الفريق المنفذ والمنظم لسماع أقوالهم.

وقال منظم الحفل، ياسر الحريري، إن الشركة المسؤولة عن تنفيذ فقرة الألعاب النارية كانت مرخصة رسميًا، وجميع التصاريح القانونية تم استخراجها، مؤكدًا تعاونه الكامل مع التحقيقات، دون تحميل نفسه مسؤولية مباشرة عن الحادث.

- موجة غضب وتعاطف عبر مواقع التواصل

الانفجار الذي أودى بحياة شاب لا يزال في بداية طريقه، أشعل موجة من التعاطف الواسع والحزن، إذ تم تداول صور ومقاطع من الجنازة التي أُقيمت صباح الجمعة، في مسقط رأسه بمنطقة منطي بشبرا الخيمة، وسط نداءات شعبية بمحاسبة كل من تورط في التقصير أو الإهمال.

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