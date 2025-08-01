"كان طالب ومكافح".. تفاصيل اللحظات الأخيرة لحسام ضحية حفل محمد رمضان

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

خيّم الحزن على أسرة وأصدقاء الشاب حسام حسن، الذي لقي مصرعه إثر انفجار ألعاب نارية أثناء التجهيز لحفل الفنان محمد رمضان، حيث وُصف الفقيد بأنه شاب مكافح طموح، لم يعرف في حياته إلا السعي والجهد من أجل مستقبل أفضل.

وكشف عدد من أصدقاء حسام تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياته، مؤكدين أنه كان طالبًا في جامعة عين شمس، ويعمل إلى جانب دراسته لمساعدة أسرته المكونة من ثلاثة أشقاء.

قال أحد أصدقائه: "كان دايمًا بيقول إنه بيشتغل عشان يساعد أهله، وكان فرحان إنه شغال في تجهيزات الحفل.. مكنش يتخيل إن ده هيكون آخر شغل في حياته".

وأضاف آخر: "حسام كان خلوق وبيحب الناس، وشاطر في شغله.. شوفناه قبل الحفل بيومين، كان فرحان وفرجنا على صور تجهيز المسرح".

وتوفي حسام متأثرًا بإصاباته جراء انفجار ألعاب نارية خلال العمل على المسرح قبل الحفل بساعات، ما أثار موجة من الحزن والغضب بين زملائه، وسط مطالبات بمحاسبة المسؤولين عن الإهمال.

وكان آخر ما نشره حسام عبر حسابه على "فيسبوك" منشورًا يحمل طابعًا مؤثرًا، قال فيه: "كن شاكرًا على ما لديك وسيصبح لك المزيد" - كلمات ودّع بها الحياة دون أن يعلم أنها ستكون الأخيرة.

وأعلنت أسرته أن صلاة الجنازة ستُقام عقب صلاة الجمعة، من مسجد التقوى، وسط دعوات بالرحمة واحتجاجات إلكترونية واسعة، تطالب الجهات المعنية بفتح تحقيق عاجل ومحاسبة كل من تثبت مسؤوليته عن الحادث المؤلم.