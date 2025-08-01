600 منزل تحت التطوير.. "المصلة" أولى خطوات التغيير الحضري بأسيوط (صور)

أسيوط ـ محمود عجمي:

أجرى اللواء دكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، جولة ميدانية لمتابعة سير العمل بمشروع تطوير وإعادة تأهيل منازل منطقة "المصلة" التابعة لحي غرب أسيوط.

يأتي ذلك في إطار تنفيذ مشروع تنموي متكامل يستهدف تحسين مستوى المعيشة في المناطق الأكثر احتياجًا، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، وضمن خطة الدولة لتطوير المناطق غير المخططة ورفع كفاءة البيئة السكنية بها.

رافق المحافظ خلال الجولة كل من المحاسب عدلي أبوعقيل، السكرتير العام للمحافظة، وممدوح جبر، رئيس حي غرب، وأمل جميل، مدير العلاقات العامة والمتابعة بشركة مياه الشرب والصرف الصحي، ونفيسة عبدالسلام، مدير إدارة المشاركة المجتمعية بالمحافظة، إلى جانب عدد من القيادات التنفيذية ومسؤولي المرافق والخدمات.

وأكد المحافظ، أن المشروع الجاري تنفيذه يمثل المرحلة الأولى من خطة طموحة تستهدف ترميم وإعادة تأهيل أكثر من 600 منزل بمناطق المصلة وزرزارة والفواخير، وتشمل أعمال التطوير تنفيذ المحارة الداخلية والخارجية، وتجديد شبكات السباكة، وتركيب سيراميك حديث للأرضيات، وتحديث منظومة الكهرباء، وطلاء الواجهات.

كما تشمل الأعمال إحلال وتجديد شبكات الصرف الصحي، من خلال استبدال المواسير التالفة بأخرى بلاستيكية بأقطار تتراوح بين 8 و12 بوصة بطول 650 مترًا، بالإضافة إلى إحلال 90 غرفة تفتيش منزلية وتجديد الغرف العمومية، ومد خط طرد جديد بقطر 355 مم وطول 650 مترًا لخدمة محطة رفع صرف صحي ترعة الملاح، بما يساهم في إنهاء مشكلات الطفح وتحسين تصريف المياه.

وشدد المحافظ على أن خطة التطوير لا تقتصر على الجانب الإنشائي فقط، بل تمتد لتشمل الجوانب الاجتماعية والمعيشية، حيث يتم توفير الأثاث المنزلي والأجهزة الكهربائية بالتعاون مع ورش التعليم الفني بالمحافظة، في تجربة رائدة لدمج التعليم بالتنمية المجتمعية.

كما أشار إلى أن المحافظة تجري حصرًا دقيقًا لاحتياجات الأطفال والطلاب داخل تلك المنازل، تمهيدًا لتوفير الزي المدرسي والحقائب والأدوات التعليمية، دعمًا للعملية التعليمية وتخفيفًا للأعباء الاقتصادية عن الأسر المستهدفة.

وفي ختام جولته، وجّه اللواء هشام أبو النصر بتكثيف الأعمال ورفع وتيرة التنفيذ، مع الالتزام بأعلى معايير الجودة والسلامة، مؤكدًا أهمية التنسيق بين الجهات التنفيذية لضمان تحقيق أهداف المشروع وتحسين جودة الحياة للمواطنين.