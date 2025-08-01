إنجاز طبي وإنساني.. مستشفى الشهداء يجري 53 عملية في يوم واحد مجانًا

المنوفية - أحمد الباهي:

نجحت مستشفى الشهداء المركزي بمحافظة المنوفية في إجراء 53 عملية جراحية مجانية في مختلف التخصصات، ضمن فعاليات اليوم الطبي المجاني (يوم في حب مصر)، وذلك في إطار المشاركة الفاعلة في مبادرة "بداية" للتنمية البشرية والقضاء على قوائم انتظار العمليات الجراحية.

وشهد اليوم الطبي بقيادة مدير المستشفى الدكتور محمد عبدالمنعم موسي مشاركة متميزة من الفرق الطبية المتخصصة، والتي بذلت جهدًا كبيرًا لإنجاز هذا العمل الوطني والإنساني، حيث تم إجراء العمليات على النحو التالي:

25 عملية في الجراحة العامة بقيادة الدكتور أحمد زويد، وبمشاركة نخبة من الأطباء المتميزين: الدكتور أحمد الجارحي، الدكتور أحمد الشيخ، الدكتور أحمد فوزي، الدكتور آدم المشد.

10 عمليات في النساء والتوليد بمشاركة الدكتور عبد الستار الدراجيلي، الدكتور محمود فايق، الدكتور محمد بهنسي، الدكتور محمد حشيش، الدكتور أيمن المسدي، الدكتور محمد الشبيني، الدكتور أضواء راتب، الدكتور أسامة زهران.

10 عمليات في الأنف والأذن بقيادة الدكتور أحمد الشرقاوي، وبمشاركة الدكتور سارة عزام، الدكتور أحمد فهمي، الدكتور محمد بكر السرسي.

4 عمليات أسنان بإشراف الدكتور محمد الذهبي والدكتور عمر عطية، و2 عملية رمد للدكتورة ياسمين الغزالي، و2 عملية عظام للدكتور مصطفى السيسي والدكتور أحمد مشعل.

كما كان لطاقم التخدير دور محوري في إنجاح العمليات، بقيادة الدكتور أحمد طه، الدكتور أحمد الشاذلي، الدكتور حازم سرحان.

ووجهت مديرية الصحة شكر خاص للفرق التمريضية والفنية المتميزة التي ساهمت في تنفيذ اليوم بكفاءة عالية، تحت إشراف نادية عطية (رئيسة التمريض)، وطاقم مميز من التمريض والفنيين والعمال.