إصابة 10 أشخاص في حادث تصادم أعلى الدائري بالقليوبية

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

أُصيب 10 أشخاص بإصابات متفرقة ما بين سحجات وكدمات، إثر حادث تصادم وقع، صباح اليوم الجمعة، بين سيارة ميكروباص وأخرى نقل، أعلى الطريق الدائري في نطاق منطقة منطي – دائرة مركز قليوب.

تلقى اللواء مدير أمن القليوبية، إخطارًا من مركز شرطة قليوب بوقوع حادث تصادم بين السيارتين، ما أسفر عن انقلاب الميكروباص، ووقوع عدد من المصابين.

على الفور، انتقلت سيارات الإسعاف ورجال المرور إلى موقع الحادث، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى قليوب التخصصي، حيث جرى تقديم الإسعافات الأولية وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة، ولا تزال الحالات قيد المتابعة.

وجاءت أسماء المصابين كالتالي:

إبراهيم أ. س (26 عامًا)

حسان م. ا (47 عامًا)

محمد موسى (44 عامًا) – يعمل أمين شرطة

عبدالرحمن م. س (22 عامًا)

محمود ا. م (24 عامًا)

عبدالفتاح ع. ع (24 عامًا)

عبدالكريم ح. ع (26 عامًا)

عبدالعزيز ي. ا (22 عامًا)

محمد ا. ر (45 عامًا)

وجرى تحديد "ع م. م"، سائق السيارة النقل، كمتسبب في الحادث وفقًا للمعاينة المبدئية.

تحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق، ورفعت الأجهزة الأمنية آثار الحادث لتسيير الحركة المرورية، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.