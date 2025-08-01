إنقاذ مريض في حالة حرجة بعد تدخل جراحي دقيق بمستشفى أشمون (صور)

المنوفية - أحمد الباهي:

نجح فريق طبي بمستشفى أشمون العام، بمحافظة المنوفية، اليوم الجمعة، في إنقاذ حياة مريض وصل في حالة حرجة، إثر تعرضه لصدمة دموية حادة نتيجة طعنة نافذة بالبطن أدت إلى نزيف داخلي شديد.

وكان المريض قد وصل إلى قسم الطوارئ في الساعة الثالثة فجرًا، حيث بادر الفريق الطبي بالتعامل الفوري معه، وجرى تقديم الإسعافات الأولية على وجه السرعة، إلى جانب حجز نحو 1000 سم³ من الدم لتعويض النزيف الحاد.

وبعد إجراء التقييم السريري والإشعاعي، تقرر إدخاله فورًا إلى غرفة العمليات، حيث كشفت الجراحة عن قطع كامل في الطحال وتهتك شديد في مساريقا الأمعاء. وقد تم على الفور استئصال الطحال وترميم المساريقا بنجاح.

خرج المريض من غرفة العمليات بحالة مستقرة، وبعد متابعة دقيقة في قسم الرعاية، تماثل للشفاء وخرج من المستشفى بسلام.

قاد الفريق الجراحي الدكتور علاء عبد ربه، رئيس قسم الجراحة، والدكتور عبد الله رأفت، مقيم الجراحة، تحت إشراف الدكتور إبراهيم ناصر، مدير مستشفى أشمون العام.

وأوضحت مديرية الصحة، أن هذا التدخل السريع على جاهزية مستشفى أشمون العام وكفاءة الفريق الطبي في التعامل مع الحالات الحرجة على مدار الساعة.