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انقلاب سيارة نقل محملة بزيت الطعام.. ماذا حدث بالطريق الغربي في الفيوم؟ (صور)

11:07 ص الجمعة 01 أغسطس 2025
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    حادث انقلاب سيارة نقل محملة بزيت الطعام (2)
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    حادث انقلاب سيارة نقل محملة بزيت الطعام (3)
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الفيوم - حسين فتحي:

شهد طريق أسيوط الغربي في نطاق محافظة الفيوم، صباح الجمعة، انقلاب سيارة نقل كبيرة كانت تحمل كمية ضخمة من زيت الطعام في طريقها إلى إحدى محافظات الصعيد.

وتلقى اللواء أحمد عزت، مساعد وزير الداخلية لأمن الفيوم، إخطارًا من العميد محمد ثابت عطوة، مأمور مركز شرطة إطسا، يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة نقل محملة بزيت الطعام.

وانتقل إلى موقع الحادث اللواء محمود حمدي، مساعد مدير أمن الفيوم للأمن العام، والعقيد وائل عبد الحي، وكيل إدارة مرور الفيوم، وتبين من المعاينة أن السيارة كانت تحمل حوالي 10 أطنان من زيت الطعام، قادمة من القاهرة، وأثناء سيرها بسرعة زائدة انحرفت عجلة القيادة من يد السائق، ما أدى إلى انقلابها على جانب الطريق من الناحية اليمنى بنطاق مركز إطسا.

وجرى الدفع بمعدات لرفع السيارة وتسيير حركة المرور، كما تم إخطار نيابة مركز إطسا التي تولت التحقيق في الواقعة.

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