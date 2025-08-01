"أثناء عمله".. أزمة قلبية تُنهي حياة ممرض عشريني بقنا

قنا - عبدالرحمن القرشي:

لفظ ممرض شاب أنفاسه الأخيرة، اليوم الجمعة، إثر إصابته بأزمة قلبية مفاجئة أثناء عمله في الشفت المسائي بمستشفى قفط التخصصي بمحافظة قنا.

وسادت حالة من الحزن بين أهالي قرية حجازة، التابعة لمركز قوص بمحافظة قنا، بعد وفاة الشاب فهد عبدالكريم مصطفى، في العشرينيات من عمره، والذي يعمل ممرضًا بالمستشفى، إثر تعرضه لأزمة قلبية مباغتة خلال تأدية عمله في الشفت الليلي.

وقال أحد أهالي القرية: "إن الفقيد لفظ أنفاسه الأخيرة داخل المستشفى أثناء نوبة عمله، وسط صدمة كبيرة بين زملائه والعاملين، حيث كان معروفًا بحسن الخلق والسيرة الطيبة".

وأضاف: "فهد كان نموذجًا في الأدب والاحترام، لم نسمع عنه إلا كل خير، وكان يُحب عمله بشدة، ودائمًا ما يساعد الآخرين. وقع الخبر علينا كالصاعقة، ولا نكاد نصدق أنه رحل بهذه السرعة."

وتابع أنه يتم حاليًا إنهاء الإجراءات القانونية اللازمة تمهيدًا لتسليم الجثمان لذويه، حيث تم وضعه بمشرحة المستشفى وسط حالة من الحزن العميق بين أسرته وأهالي القرية.

وتحولت صفحات موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" إلى دفتر عزاء لنعي الشاب الفقيد، داعين الله أن يتغمده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.