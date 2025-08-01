جنوب سيناء تطلق ناديًا للعلوم لرعاية المتفوقين والمبدعين بالطور

جنوب سيناء - رضا السيد:

أعلن الدكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، عن التنسيق مع الدكتور أسامة السيد الأزهري، وزير الأوقاف، لإنشاء نادي للعلوم بمدينة طور سيناء، يهدف إلى رعاية المتفوقين ودعم المبدعين في شتى المجالات، معنويًا واجتماعيًا، وتحفيزهم على مواصلة الابتكار واستثمار قدراتهم الإبداعية.

وأضاف المحافظ، في تصريح، اليوم الجمعة، أن النادي سيساهم في دعم مشاركة الموهوبين في الأنشطة والفعاليات المختلفة، من أجل تنمية معلوماتهم ومهاراتهم، وتبادل الخبرات، مع تنظيم فعاليات لعرض ونشر إبداعاتهم.

وأوضح أن أحد المقرات التابعة للمساجد الكبرى بمدينة طور سيناء سيتم اختياره قريبًا ليكون مقرًا للنادي، مشيرًا إلى أنه سيُجهّز بأحدث الإمكانيات لرعاية الموهوبين في مختلف المجالات العلمية، في خطوة غير مسبوقة تهدف إلى دعم الابتكار وتفجير الطاقات الإبداعية لدى أبناء المحافظة.

وأكد المحافظ، أن هذه المبادرة تأتي في إطار إصرار محافظة جنوب سيناء على الاستثمار في الإنسان، ودعم التفوق في جميع المجالات، من خلال توفير بيئة علمية وبحثية واجتماعية مناسبة، لإبراز قدرات المبدعين وتطوير مهاراتهم، بما يعزز قدرتهم على المنافسة محليًا وإقليميًا وعالميًا، وذلك اتساقًا مع سياسة الدولة في رعاية هذه الصفوة المتميزة.