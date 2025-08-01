أول فيديو من حادث حفل محمد رمضان في الساحل الشمالي

كتب - محمد البدري:

تداول مستخدمون على "تيك توك" مقطع فيديو يوثق حادث انفجار ألعاب نارية خلال حفل الفنان محمد رمضان في منطقة جولف بورتو مارينا بالساحل الشمالي، ضمن فعاليات مهرجان "بورتو بيتس"، والذي أسفر عن وفاة عامل وإصابة 6 أشخاص.

وقع الحادث فجر الجمعة نتيجة خلل فني، حيث سقطت الألعاب النارية باتجاه المسرح والجمهور، مما دفع محمد رمضان إلى إيقاف الحفل فورًا. وفي تعليق لاحق، وصف رمضان ما حدث بأنه "محاولة اغتيال مكتملة الأركان"، مضيفًا: "صوت قنبلة مالوش علاقة بالفاير وركس".

وأسفر الحادث عن وفاة حسام حسن عبد القوي (23 عامًا) بعد توقف قلبه، بينما أصيب كل من عبداللاه علي حمدي (20 عامًا) باشتباه نزيف بالمخ، وزين عاطف زين (24 عامًا)، وعصام أحمد علي (21 عامًا)، ومحمد خالد سعد (25 عامًا)، وعبدالرحمن حسام (15 عامًا)، وعبدالله حمد عبدالله (18 عامًا) بإصابات متفرقة، وتم نقلهم جميعًا إلى مستشفى العلمين النموذجي.

من جانبه، نفى منظم الحفل ياسر الحريري مسؤوليته، مؤكدًا أن الشركة المتخصصة في الألعاب النارية هي المسؤولة عن الخطأ، وقال: "المنظم مش بيكون هو المسؤول عن أخطاء الغير، خصوصًا إننا مشغلين بتاع الفاير وهو جايب كل تصاريحه"، معلنًا استعداده لأي تحقيق.

وفي تعليق لاحق عبر حسابه على "فيسبوك"، وصف رمضان الحادث بأنه "محاولة اغتيال"، وكتب: "تم إنهاء الحفلة بسبب تفجير على المسرح بجواري بالضبط، صوت قنبلة مالوش علاقة بالفاير وركس، والله محاولة اغتيال مكتملة الأركان".

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