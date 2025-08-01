بالونات في حضرة السلطان.. مشهد غير مألوف بمولد الفرغل (فيديو وصور)

أسيوط ـ محمود عجمي:

في مشهد لافت يمزج بين البهجة الشعبية والطقوس الروحانية، تزين مقام الإمام أحمد الفرغل، "سلطان الصعيد"، بعناقيد من البالونات، في سابقة غير معتادة خلال احتفالات الليلة الختامية لمولده السنوي بمدينة أبوتيج في أسيوط.

ورصدت عدسة مصراوي سيدة وهي تقوم بتزيين الضريح بالبالونات، في تعبير فطري عن الفرحة، وسط حشود من مريدي الطرق الصوفية ومحبي آل البيت الذين توافدوا من مختلف المحافظات. وقد امتلأت ساحات المسجد بأجواء روحانية، علت فيها أصوات الذكر والإنشاد، وانتشر عبق البخور.

ولتأمين الفعاليات التي استمرت على مدار أسبوعين، كثّفت الأجهزة التنفيذية والأمنية بأسيوط من تواجدها، حيث تم فرض كردونات أمنية بمحيط المسجد لتنظيم حركة الزائرين، وتشكيل غرفة عمليات لمتابعة سير الاحتفالات، بينما نظمت مديرية الأوقاف دروسًا دينية يومية.

يُعد الإمام محمد أحمد الفرغل، الذي وُلد في القرن التاسع الهجري وينحدر نسبه من آل البيت، من أبرز رموز التصوف في صعيد مصر، ولا يزال ضريحه الواقع بقلب مدينة أبوتيج مقصدًا للآلاف من الزوار سنويًا.