ننشر حركة التنقلات الداخلية لمديرية أمن البحيرة

البحيرة – أحمد نصرة:

اعتمد اللواء محمد عمارة، مدير أمن البحيرة، حركة تنقلات ضباط الشرطة ورؤساء المباحث ومأموري المراكز والأقسام وضباط البحث الجنائي، ضمن الحركة السنوية لوزارة الداخلية لعام 2025.

وشملت الحركة تعيين اللواء يحيى الأنصاري أبو غزالة مساعدًا لمدير الأمن لقطاع النوبارية، والعقيد أحمد عبد العال مديرًا لإدارة الجوازات، والعقيد أحمد الأصولي رئيسًا لقسم العمليات، والمقدم أحمد عوف وكيلًا للقسم، والعقيد يوسف المنزلاوي مديرًا لإدارة الإعلام والعلاقات.

كما جرى تعيين العميد مصطفى السعدني مأمورًا لمركز دمنهور، والعميد حازم خيري عبادة لمركز شبراخيت، والعميد محمد فرحات لمركز كفر الدوار، والعميد محمد بسيوني لمركز إيتاي البارود، والعميد جابر حمدي لبندر دمنهور، والعقيد محمود عقل لمركز كوم حمادة، والعقيد مصطفى الصيرفي لمركز الدلنجات، والعقيد محمد رسلان لمركز أبو المطامير، والعقيد حاتم السمري لمركز أبو حمص، والعقيد حمدي حميدة لقسم كفر الدوار.

كما تضمنت الحركة تعيين المقدم أحمد الشناوي نائبًا لمأمور مركز كوم حمادة، والمقدم محمد غيطاني نائبًا لمركز الدلنجات.

وفي حركة رؤساء المباحث، تقرر تعيين المقدم محمود هندي لرئاسة مباحث قسم كفر الدوار، والمقدم أحمد عبد العال لبندر دمنهور، والمقدم محمود قاسي لمركز كفر الدوار، والرائد عماد عبدة لإيتاي البارود، والرائد محمود سرور لرشيد، والرائد عطية الهلالي لدمنهور، والرائد علي شاكر للدلنجات، والرائد عبد الرحيم عمرو لكوم حمادة، والرائد كريم الخولي لبدر، والرائد محمود يونس لوادي النطرون، والرائد مصطفى النمر للمحمودية، والرائد أحمد هندي لحوش عيسى، والرائد مصطفى سلامة لإدكو، والرائد محمد ترابيس لأبو المطامير، والمقدم محمد مجدي عطا الله لشبراخيت.

كما جرى تعيين العقيد محمد النحراوي رئيسًا لفرع البحث الجنائي ببدر، والمقدم عبده خطاب بالنوبارية، والعميد محمد الشاذلي بكفر الدوار، إلى جانب المقدمين محمد معوض زايد، وأحمد المسيري، وأحمد حمدي، وعمر عرفات، وأحمد المراكبي، ومحمد الديب، ومحمد سلامة، كمفتشين بقطاعات مختلفة للبحث الجنائي بالمراكز والأقسام.

وضمت الحركة تعيين العقيد ماجد الحبشي رئيسًا لمباحث تنفيذ الأحكام، والمقدم محمد عوض لمباحث المرور، والمقدم حسام البدري لمباحث التموين، والرائد أحمد سلام وكيلًا له، والمقدم عمرو أبو يونس رئيسًا لقسم مكافحة المخدرات، والمقدم عبد العزيز ترابيس لمباحث الأموال العامة.