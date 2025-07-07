إعلان

في اليوم الثالث.. مرشح وحيد لانتخابات مجلس الشيوخ في قنا

05:47 م الإثنين 07 يوليو 2025

الهيئة الوطنية للانتخابات

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

قنا - عبدالرحمن القرشي:

تقدم محمد عبد الفتاح أحمد علي وشهرته محمد عبد الفتاح عوض بأوراق ترشحه مستقلًا لانتخابات مجلس الشيوخ 2025 وحصل على رمز المسلة، ليصبح بذلك المرشح رقم 15 بين الذين تقدموا منذ فتح باب التقدم للترشح في محافظة قنا، والوحيد اليوم الإثنين.

وتواصل لجنة تلقي طلبات الترشح في محكمة قنا الابتدائية، برئاسة المستشار إسماعيل زناتي، أعمالها لليوم الثالث على التوالي، لاستقبال المرشحين الراغبين في خوض الاستحقاق النيابي المرتقب، وسط تنظيم إداري وتأمين شامل داخل مقر اللجنة.

وقد شهد اليوم الثاني تقدم سلوى أبو الوفا أحمد حجي من مدينة نجع حمادي، بأوراق ترشحها رسميًا عن حزب "مستقبل مصر"، لتصبح ثاني سيدة تتقدم بأوراقها بعد الدكتورة هبة عبدالمعز أحمد، التي قدمت طلب ترشحها أول من أمس السبت.

وكان اليوم الأول قد شهد تقدم 13 مرشحًا بأوراقهم، وهم:

1. عبدالفتاح حسن أحمد دنقل – "عبدالفتاح دنقل" (مستقبل وطن)

2. عبدالفتاح محمد أحمد شحات – "اللواء عبدالفتاح الشحات" (مستقبل وطن)

3. عبدالله أبوالعلا مرعي إبراهيم (حماة الوطن)

4. أشرف عبدالوهاب محمد محمود – "أشرف أبودقة"

5. علي عبدالفتاح علي عثمان

6. عبدالجواد أحمد سيد

7. صبحي عياد عطالله

8. سيد علي محمد حسن

9. شعبان محمود أحمد

10. مصطفى كمال عبدالوهاب

11. يوسف السيد يوسف

12. الدكتورة هبة عبدالمعز أحمد

13. علي حسام علي أحمد

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

انتخابات مجلس الشيوخ 2025 الهيئة الوطنية للانتخابات انتخابات مجلس الشيوخ في قنا
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

الثانوية العامة

المزيد

أخبار رياضية

المزيد

إعلان

الاتحاد الأوروبي يعرض على أعضائه 10 خيارات للتحرك ضد إسرائيل
رسميا| اعتماد القواعد الجديدة لترقية موظفي الدولة.. تعرف على الشروط والحوافز