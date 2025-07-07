في اليوم الثالث.. مرشح وحيد لانتخابات مجلس الشيوخ في قنا

قنا - عبدالرحمن القرشي:

تقدم محمد عبد الفتاح أحمد علي وشهرته محمد عبد الفتاح عوض بأوراق ترشحه مستقلًا لانتخابات مجلس الشيوخ 2025 وحصل على رمز المسلة، ليصبح بذلك المرشح رقم 15 بين الذين تقدموا منذ فتح باب التقدم للترشح في محافظة قنا، والوحيد اليوم الإثنين.

وتواصل لجنة تلقي طلبات الترشح في محكمة قنا الابتدائية، برئاسة المستشار إسماعيل زناتي، أعمالها لليوم الثالث على التوالي، لاستقبال المرشحين الراغبين في خوض الاستحقاق النيابي المرتقب، وسط تنظيم إداري وتأمين شامل داخل مقر اللجنة.

وقد شهد اليوم الثاني تقدم سلوى أبو الوفا أحمد حجي من مدينة نجع حمادي، بأوراق ترشحها رسميًا عن حزب "مستقبل مصر"، لتصبح ثاني سيدة تتقدم بأوراقها بعد الدكتورة هبة عبدالمعز أحمد، التي قدمت طلب ترشحها أول من أمس السبت.

وكان اليوم الأول قد شهد تقدم 13 مرشحًا بأوراقهم، وهم:

1. عبدالفتاح حسن أحمد دنقل – "عبدالفتاح دنقل" (مستقبل وطن)

2. عبدالفتاح محمد أحمد شحات – "اللواء عبدالفتاح الشحات" (مستقبل وطن)

3. عبدالله أبوالعلا مرعي إبراهيم (حماة الوطن)

4. أشرف عبدالوهاب محمد محمود – "أشرف أبودقة"

5. علي عبدالفتاح علي عثمان

6. عبدالجواد أحمد سيد

7. صبحي عياد عطالله

8. سيد علي محمد حسن

9. شعبان محمود أحمد

10. مصطفى كمال عبدالوهاب

11. يوسف السيد يوسف

12. الدكتورة هبة عبدالمعز أحمد

13. علي حسام علي أحمد