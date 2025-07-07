أشلاء على القضبان.. قطار يصدم شقيقتين بمزلقان قويسنا في المنوفية (صور)

المنوفية - أحمد الباهي:

لقيت سيدة مصرعها وأصيبت شقيقتها، مساء اليوم الإثنين، بعد أن صدمهما قطار أثناء مرورهما بمزلقان قويسنا في محافظة المنوفية.

استقبل مستشفى قويسنا العام أشلاء جثمان "نسمة. ط. م" 35 عامًا، ادعاء حادث قطار، وشقيقتها "ولاء.ط.م.إ" 55 عامًا، مصابةً بكسر في القدم اليمنى، وكلتاهما من قرية شبرا بخوم التابعة لدائرة مركز قويسنا.

أوضح شهود عيان لـ مصراوي أن إشارة السكة الحديد لم تكن تعمل لحظة عبور السيدتين، ولم ينتبها لمرور القطار الذي صدمهما.