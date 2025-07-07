إعلان

أشلاء على القضبان.. قطار يصدم شقيقتين بمزلقان قويسنا في المنوفية (صور)

05:13 م الإثنين 07 يوليه 2025
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة
    قطار يصدم شقيقتين بمزلقان قويسنا في المنوفية
  • عرض 4 صورة
    قطار يصدم شقيقتين بمزلقان قويسنا في المنوفية
  • عرض 4 صورة
    قطار يصدم شقيقتين بمزلقان قويسنا في المنوفية
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

المنوفية - أحمد الباهي:

لقيت سيدة مصرعها وأصيبت شقيقتها، مساء اليوم الإثنين، بعد أن صدمهما قطار أثناء مرورهما بمزلقان قويسنا في محافظة المنوفية.

استقبل مستشفى قويسنا العام أشلاء جثمان "نسمة. ط. م" 35 عامًا، ادعاء حادث قطار، وشقيقتها "ولاء.ط.م.إ" 55 عامًا، مصابةً بكسر في القدم اليمنى، وكلتاهما من قرية شبرا بخوم التابعة لدائرة مركز قويسنا.

أوضح شهود عيان لـ مصراوي أن إشارة السكة الحديد لم تكن تعمل لحظة عبور السيدتين، ولم ينتبها لمرور القطار الذي صدمهما.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

مزلقان قويسنا في المنوفية قطار يصدم شقيقتين بمزلقان قويسنا أشلاء على القضبان مستشفى قويسنا العام
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

الثانوية العامة

المزيد

أخبار رياضية

المزيد

إعلان

الاتحاد الأوروبي يعرض على أعضائه 10 خيارات للتحرك ضد إسرائيل
رسميا| اعتماد القواعد الجديدة لترقية موظفي الدولة.. تعرف على الشروط والحوافز