مؤتمر صحفي مشترك بأسوان لإطلاق منظومة التأمين الصحي

أسوان - إيهاب عمران:

تفقد اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان، يرافقه الدكتور أحمد السبكى رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية في جولة ميدانية منظومة التأمين الصحى الشامل داخل مستشفى المسلة التخصصى

واستفسر المحافظ ورئيس الهيئة من المواطنين المترددين على المستشفى على مستوى الخدمات الطبية والعلاجية المقدمة لهم

ووجه محافظ أسوان إدارة المستشفى إلى تسخير كافة الإمكانيات التي يمتلكها هذا الصرح الطبي لتوفيرها للمرضى المترددين عليها بالجودة العالية ، ولاسيما أنه مدرج بالمنظومة الجديدة التى تم تطبيقها داخل 8 مستشفيات من إجمالى 11 مستشفى ، و91 مركز طبى ووحدة صحية من إجمالي 112 مركز طبى ووحدة طب أسرة ضمن محافظات المرحلة الأولى تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى

وحرص الدكتور إسماعيل كمال، والدكتور أحمد السبكى على تفقد أقسام المستشفى المختلفة للاطمئنان على جودة الخدمات المقدمة للمواطن الأسواني مع تطبيق المنظومة الجديدة ، وتجدر الإشارة إلى أن مستشفى المسلة تضم 3 مبانى تشمل المبنى الرئيسى، ومبنى الغسيل الكلوى الذى يضم 49 ماكينة ، ويعمل على مدار اليوم ، وكذا مبنى العيادات الخارجية بطاقة 114 سرير.