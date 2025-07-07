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شنق نفسه في ماكينة الري.. شاب ينهي حياته بطريقة بشعة بالوادي الجديد

04:50 م الإثنين 07 يوليه 2025

جثة أرشيفية

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الوادي الجديد – محمد الباريسي:

أنهى شاب اليوم الإثنين، حياته منتحرا بشنق نفسه، بمدينة الخارجة بمحافظة الوادي الجديد.

تلقى اللواء محمد حامد، مدير أمن الوادي الجديد، إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بوصول جثة شاب لمشرحة مستشفى الخارجة التخصصي.

تبين مصرع "م.ع"، 22 عامًا، بعد أن شنق نفسه بحبل في ماكينة الري والزراعة بمنطقة السبط بمدينة الخارجة في محافظة الوادي الجديد.

تحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، والتي أمرت بتسليم جثة المتوفى لأسرته والتصريح بدفنه.

وتعمل الدولة على تقديم الدعم للمرضى النفسيين من خلال أكثر من جهة خط ساخن لمساعدة من لديهم مشاكل نفسية أو رغبة في الانتحار، أبرزها الخط الساخن للأمانة العامة للصحة النفسية، بوزارة الصحة والسكان، لتلقي الاستفسارات النفسية والدعم النفسي، ومساندة الراغبين في الانتحار، من خلال رقم 08008880700، 0220816831، طول اليوم.

كما خصص المجلس القومي للصحة النفسية خط ساخن لتلقي الاستفسارات النفسية 20818102.

وأكدت دار الإفتاء المصرية، أن الانتحار كبيرة من الكبائر وجريمة في حق النفس والشرع، والمنتحر ليس بكافر، ولا ينبغي التقليل من ذنب هذا الجرم وكذلك عدم إيجاد مبررات وخلق حالة من التعاطف مع هذا الأمر، وإنما التعامل معه على أنه مرض نفسي يمكن علاجه من خلال المتخصصين.

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الوادي الجديد ماكينة الري مدينة الخارجة
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