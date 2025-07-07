نائب محافظ الأقصر يلتقي مدير وحدة السكان بوزارة التنمية المحلية - صور

الأقصر - محمد محروس:

استقبل الدكتور هشام أبو زيد نائب محافظ الأقصر، الدكتورة فاطمة الزهراء جيل، الخبير الديموجرافي ورئيس الوحدة المركزية للسكان بوزارة التنمية المحلية.

أتى ذلك خلال زيارة الدكتورة فاطمة الزهراء جيل لمناقشة بعض المقترحات للمساهمة في حل القضية السكانية لخفض معدل الزيادة السكانية ورفع معدلات التنمية الاقتصادية.

وأشاد نائب محافظ الأقصر بدور وحدة السكان بديوان عام المحافظة، وعملهم المستمر على حل المشكلات السكانية، والمشاركة في الرصد والتوعية للمواطنين للاستفادة من طاقتهم وأهمية تضافر الجهود بين وحدة السكان.

ووجه نائب محافظ الأقصر الشكر لرئيس وحدة السكان المركزية، لعملها الدؤوب على القضية السكانية ، باعتبارها قضية قومية تؤثر على التنمية الاقتصادية للدولة .

وأشارت الدكتورة فاطمة الزهراء جيل إلى دور وحدة السكان في حل القضية السكانية من خلال عدة محاور وهى التعليم والتعلم، وضمان الحقوق الإنجابية والاستثمار في الثروة البشرية، وتدعيم المرأة والإعلام والتواصل من أجل التنمية، كما قدمت الشكر لنائب محافظ الأقصر على دعم المحافظة المستمر للوحدة.

حضر اللقاء رشا شعبان مدير وحدة السكان بديوان عام محافظة الأقصر، وهبة رمضان منسق المسئولية المجتمعية وعضو الوحدة بالأقصر.