أسوان - إيهاب عمران:

نظمت هيئة الرعاية الصحية، بالتعاون مع محافظة أسوان، اليوم الإثنين، مؤتمرًا صحفيًا بديوان عام المحافظة، لعرض تفاصيل التطبيق الرسمي لمنظومة التأمين الصحي الشامل.

وعرض الدكتور أحمد السبكي رئيس هيئة الرعاية الصحية، الوضع الصحي بمحافظة أسوان، ووجود نقص فى عدد من الاستشاريين في التخصصات الدقيقة، مؤكدًا أنه سيتم التنسيق مع كلية الطب بأسوان للتغلب على هذه المشكلة، وتوقيع بروتوكول تعاون للاستفادة من أساتذة كلية الطب لتقديم الخدمات ضمن مشروع التأمين الصحى الشامل والذي بدأ تطبيقه الرسمي أول يوليو الجارى

وأضاف مدير عام الرعاية الصحية، أن محافظة أسوان كانت محرومة من الخدمات الطبية المتقدمة، ومنها جراحات الأوعية الدموية، وجراحات القلب والصدر، وجراحات المخ والأعصاب، والجراحات الدقيقة للاطفال، والجراحات التخصصية في الرمد، وجراحات الوجه والفكين، ولذلك قمنا بإضافة 22 خدمة جديدة بشكل مستحدث فى مستشفيات التأمين الصحي الشامل بمحافظة أسوان

وأوضح السبكي أن التطوير لن يتوقف ولكن مستمرون في تطوير البنية التحتية وفي تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين

وقدم رئيس هيئة الرعاية الصحية الشكر لمحافظ أسوان اللواء إسماعيل كمال على كل الجهود التي قام بها من أجل نجاح منظومة التأمين الصحي الشامل.

كما قدم الشكر لهيئة التأمين الصحي القديم، والمسؤولين عن العلاج على نفقة الدولة، والمجالس الطبية المتخصصة، والذين انتهى عملهم بتطبيق التأمين الصحى الشامل، وأصبح جميع المواطنين الذين يحملون بطاقة رقم قومي وعنوانهم فيها أسوان مشمولين بالتغطية ضمن التأمين الصحي الشامل.