تطوير وميّكنة صندوق استصلاح الأراضي في الوادي الجديد

الوادي الجديد – محمد الباريسي:

تابع اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، والسيدة حنان مجدي نائب المحافظ، اليوم الإثنين، سير العمل بمشروع تطوير و ميّكنة صندوق استصلاح الأراضي، وذلك في إطار خطة المحافظة للتحول الرقمي وتسهيل الإجراءات والخدمات التي تتم من خلال الصندوق وحوكمة منظومة عمله.

حيث استعرض المرحلة الحالية لإدخال البيانات الخاصة بالمعاملات و المتحصلات الخاصة بالصندوق، موجهًا بسرعة الانتهاء من رفع كافة الملفات والبيانات الخاصة بجميع المراكز بنهاية شهر يوليو الجاري، تمهيدًا لبدء عمل المنظومة الرقمية المتكاملة لدورة العمل، و التي تتيح للمستثمرين الاطلاع على الفرص الاستثمارية والتقدم بالطلبات ومتابعتها، بالإضافة لنظام متابعة شامل لمتخذي القرار.

وكذلك الربط مع كافة الجهات المعنية من المراكز والمتغيرات المكانية؛ لتوحيد وحوكمة المنظومة على مستوى المحافظة.