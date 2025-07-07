منطقة جنوب سيناء الأزهرية تعلن ضوابط القبول برياض الأطفال والابتدائي

جنوب سيناء – رضا السيد:

قال الدكتور أحمد بدير، مدير منطقة جنوب سيناء الأزهرية، إن التقديم بالمستوى الأول لمرحلة رياض الأطفال، والصف الأول الابتدائى بالمعاهد الأزهرية العادية والنموذجية والخاصة، للعام الدراسي 2025 – 2026 بدأ منذ بداية شهر يوليو الجاري، ويستمر حتى نهاية الشهر على الموقع الإلكتروني فقط .

وأوضح مدير المنطقة الأزهرية في تصريح اليوم، أن الحد الأدنى لسن التقديم بمرحلة رياض الأطفال 4 سنوات والأقصى 5 سنوات و11 شهر و 29 يوم، والحد الأدنى لسن التقديم بالصف الأول الإبتدائي للمتقدمين الجدد 6 سنوات، والأقصى 9 سنوات، وذلك اعتبارًا من أول أكتوبر 2025.

وأكد أن مسئولية إدخال البيانات على الموقع الإلكتروني، والتي تتضمن اسم المعهد ونوعه، تقع على ولي الأمر، مشيرًا إلى أن كل معهد يلتزم بإعلان نتائج التنسيق الوارد من لجنة التنسيق الإلكتروني الخاصة به، ويكون الإعلان في مكان واضع ليسهل على أولياء الأمور الاطلاع عليه، وبالترتيب ذاته الذي ورد من لجنة التنسيق مع مراعاة عدم مخالفة ذلك.

وأضاف أن تقديم الملفات يكون خلال 15 يوم من تاريخ إعلان نتيجة التنسيق الإلكتروني بأسماء المقبولين في مرحلة رياض الأطفال، والصف الأول الإبتدائي، وتتضمن المستندات صورة من الإعلان المحرر على موقع التنسيق الإلكتروني خلال مدة التقديم، وأصل شهادة ميلاد الطفل "الرقم القومي"، وعدد 4 صور شخصية حديثة للطفل، وصورة البطاقة الصحية للمتقدم بعد التأكد من الأصل مستوفاه طابع التأمين الصحي، وأصل التقرير الطبي من التأمين الصحي محددًا الحالة الصحية للطفل، وما يفيد خلوه من الأمراض المعدية.

وتابع : إضافة إلى صورة ضوئية من بطاقة الرقم القومي للوالدين معًا، وصورة من الولاية التعليمية مع الاطلاع على الأصل، بجانب صورة من الرقم القومي لصاحب الولاية التعليمية، وإقرار من صاحب الولاية أو ولي الأمر يفيد عدم قيد نجله في أي معهد آخر، أو جهة تعليمية أخرى، وإقرار بتقديم إيصال سداد المصروفات الدراسية للعام الدراسي 2025- 2026.

وأشار إلى أنه سيلغى قيد أي طفل في حالة ثبات قيده في أي مؤسسة تعليمية أخرى خارج الأزهر الشريف، لافتًا إلى أن التقديم للمعاهد الأزهرية يكون دون تخصيص نوعية المعهد "عربي، لغات".

ولفت إلى أنه يوجد قواعد عامة على الجميع الالتزام بها، ومنها متابعة ولي الأمر لموقع التنسيق الإلكتروني حتى ظهور النتيجة، وسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة خلال مراحل تقديم المستندات المطلوبة، ويجري نقل الطفل المقيد بالمستوى الثاني بمرحلة رياض الأطفال خلال العام المنقضى إلى الصف الأول الإبتدائي مباشرة، دون تقديم ولي الأمر بالتنسيق الإلكتروني، مع مراعاة استيفاء المستندات الأخرى.