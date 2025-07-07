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شنقت نفسها بـ "طرحة".. فتاة تنهي حياتها بمنزل أسرتها في الشرقية

02:16 م الإثنين 07 يوليه 2025

جثة - أرشيفية

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الشرقية- ياسمين عزت:

عثرت أسرة طفلة تبلغ من العمر 15 عاما بقرية في مركز أولاد صقر بمحافظة الشرقية، على جثمانها مشنوقة بطرحة "غطاء الرأس" داخل غرفتها وتم إبلاغ الجهات المعنية.

تلقت مديرية أمن الشرقية إخطارا من مركز شرطة أولاد صقر يشير ورود بلاغا بالعثور على جثة طفلة متوفاة بسبب خنق عنقها بطرحة، وتحرر المحضر القانوني اللازم للواقعة وتولت الجهات الأمنية المعنية التحقيق فيها ومباشرتها.

وأفاد مصدر أمني بمركز شرطة أولاد صقر أن الفتاة تدعى "ملك. أ"، وتبلغ من العمر 15 عاما بالصف الثالث الإعدادي من قرية أولاد حمادة، توفيت بسبب إسفكسيا الخنق بربطها "طرحة" حول عنقها بعد تعليقها في سقف غرفتها بمنزل الأسرة بسبب مرورها بضائقة نفسية.

وأشار المصدر ذاته إلى التحفظ على جثمان الطفلة داخل مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة لإجراء الصفة التشريحية عليها وبيان أسباب الوفاة وسوف تصرح الجهات المعنية بالدفن فور الانتهاء من الإجراءات القانونية.

وتعمل الدولة على تقديم الدعم للمرضى النفسيين من خلال أكثر من جهة خط ساخن لمساعدة من لديهم مشاكل نفسية أو رغبة في الانتحار، أبرزها الخط الساخن للأمانة العامة للصحة النفسية، بوزارة الصحة والسكان، لتلقي الاستفسارات النفسية والدعم النفسي، ومساندة الراغبين في الانتحار، من خلال رقم 08008880700، 0220816831، طول اليوم.

كما خصص المجلس القومي للصحة النفسية خط ساخن لتلقي الاستفسارات النفسية 20818102.

وأكدت دار الإفتاء المصرية، أن الانتحار كبيرة من الكبائر وجريمة في حق النفس والشرع، والمنتحر ليس بكافر، ولا ينبغي التقليل من ذنب هذا الجرم وكذلك عدم إيجاد مبررات وخلق حالة من التعاطف مع هذا الأمر، وإنما التعامل معه على أنه مرض نفسي يمكن علاجه من خلال المتخصصين.

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جثة طفلة شنق مديرية أمن الشرقية مشرحة النيابة العامة
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