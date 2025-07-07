انهيار مئذنة مسجد في الغربية وتحطم 3 سيارات وعمودين إنارة

الغربية – مروة شاهين:

تسبب انهيار مفاجئ لمئذنة مسجد سيدي سلامة بمدينة سمنود بمحافظة الغربية، اليوم الإثنين، في تحطم 3 سيارات كانت متوقفة بجوار المسجد، إلى جانب تلف عمودين من أعمدة الإنارة العامة، دون تسجيل أي إصابات بشرية أو خسائر في الأرواح.

وتلقت الأجهزة الأمنية بلاغًا بسقوط المئذنة، وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية ومسؤولو مجلس المدينة إلى موقع الحادث، حيث تم فرض كردون أمني بمحيط المسجد لحين التأكد من سلامة المنطقة.

وأسفرت المعاينة الأولية عن انهيار المئذنة بالكامل وسقوطها على السيارات، ما ألحق بها تلفيات كبيرة، كما تسبب الحادث في تدمير جزئي للبنية التحتية المحيطة.

ويجري حاليًا حصر الخسائر واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، إلى جانب تكليف لجنة فنية لفحص الحالة الإنشائية للمسجد وتحديد أسباب الانهيار تمهيدًا لاتخاذ ما يلزم من قرارات فنية وهندسية.