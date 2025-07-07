بالصور- رفع 176 ألف طن قمامة من شوارع الإسكندرية

الإسكندرية – محمد عامر ومحمد البدري:

كثفت أحياء الإسكندرية بالتنسيق مع شركة نهضة مصر أعمال رفع القمامة من الشوارع، وتطهير صناديق القمامة والسيارات الحاملة لها، للحفاظ على المظهر الحضاري.

ووفقًا لبيان صادر عن محافظة الإسكندرية، اليوم الاثنين، رفعت شركة نهضة مصر 176 ألف طن قمامة ومخلفات صلبة من الشوارع والميادين، فضلًا عن 379 طن مخلفات طبية خطرة خلال الشهر الماضي.

ووجه الفريق أحمد خالد، محافظ الإسكندرية، رؤساء الأحياء بالتنسيق مع شركة النظافة لتكثيف حملات النظافة وتطهير صناديق القمامة بأحياء الإسكندرية أول بأول.

وشدد المحافظ على غسيل الشوارع والأرصفة والميادين على مستوى الأحياء، والاستجابة السريعة لشكاوى المواطنين، بالإضافة إلى تكثيف أعمال النظافة بمحيط مناطق المزارات والمتنزهات والحدائق العامة.