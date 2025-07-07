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ضبط كميات كبيرة من الدجاج منتهي الصلاحية داخل مطعم شهير في بورسعيد

01:42 م الإثنين 07 يوليه 2025

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بورسعيد - طارق الرفاعي:

ضبطت مديرية التموين والتجارة الداخلية في بورسعيد، اليوم الإثنين، كميات كبيرة من الدجاج منتهي الصلاحية، داخل أحد المطاعم الشهيرة في حي الزهور.

تمكنت إدارة الرقابة التموينية بمديرية التموين ببورسعيد، بالتعاون والتنسيق مع مديرية الطب البيطري، من ضبط 40 كيلو جرامًا من قطع الدجاج منتهية الصلاحية داخل المطعم المشار إليه، وذلك خلال حملة تفتيشية موسعة على المنشآت الغذائية بدائرة حي الزهور.

وأثبت التقرير الطبي المرافق للحملة أن المضبوطات غير صالحة للاستهلاك، ومخالفة للقرار الوزاري رقم 281 لسنة 1994 بشأن الغش والتدليس، وتم التحفظ على الكميات المضبوطة، وتحرير المحاضر اللازمة تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف.

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الدجاج بورسعيد مديرية التموين والتجارة حي الزهور
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