فاجعة عزبة التوت.. أب يطعن ابنته حتى الموت في المنيا

المنيا- جمال محمد:

لقيت فتاة مصرعها بإحدى قرى مركز بني مزار شمال محافظة المنيا، بعدما تلقت طعنات من والدها، بسبب خلافات أسرية بينهما، فيما تم ضبط الأب وجار التحقيق معه، لمعرفة الأسباب.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا إخطاراً من أهالي عزبة التوت التابعة لمركز بني مزار يفسد مقتل إحدى الفتيات على يد والدها.

انتقلت الإسعاف والأجهزة الأمنية لموقع الحادث وتبين مقتل "س.ر"، 27 سنة، على يد والدها، "ر" 58 سنة، مزارع، بسبب خلافات أسرية متكررة، مما دفعه لطعنها بالسكين وإنهاء حياتها.

جرى ضبط المتهم، والسلاح المستخدم في الواقعة، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.