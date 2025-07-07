تضامن جنوب سيناء: 4500 أسرة تستفيد من برنامج "تكافل وكرامة"

جنوب سيناء – رضا السيد:

قال مجدي نجيب، مدير مديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة جنوب سيناء، إن حجم المستفيدين من برنامج "تكافل وكرامة" على مستوى المحافظة في تزايد مستمر، مؤكدًا أن إجمالي عدد المستفيدين بلغ 4500 أسرة حتى الآن.

وأوضح مدير المديرية في تصريح اليوم الإثنين، أن جميع المستفيدين يمكنهم صرف المستحقات المالية الخاصة بهم من خلال كروت الفيزا التي جرى استخراجها للأسر والأفراد الذين تنطبق عليهم شروط الاستحقاق التي حددتها وزارة التضامن الاجتماعي، مؤكدًا أن هذه الشروط تتضمن مجموعة من المعايير المتعلقة بالحالة الاجتماعية والاقتصادية للأسر، إضافة إلى بعض الحالات الخاصة مثل ذوي الإعاقة والمسنين.

وأكد أن الفئات المستحقة لبرنامج "تكافل وكرامة" هى الأسر التي لديها أطفال وتعيش في ظروف اقتصادية صعبة، والأفراد الذين يعانون من إعاقات جسدية أو ذهنية تعيقهم عن العمل، وكبار السن الذين تجاوزوا الـ 65 عامًا وليس لديهم معاش ثابت، والأيتام والأطفال مجهولو النسب أي "الذين فقدوا آباءهم، أو ليس لهم عائل"، وأطفال أبناء المطلقات، أو أبناء المسجونين، أو أبناء المهجورين، والأسر التي تعيلها المرأة سواء كانت أرملة أو مطلقة أو مهجورة.

وعن شروط الحصول على معاش "تكافل وكرامة"، قال مدير المديرية، إن المديرية تقوم بالتسهيل على المواطنين بشرط أن تنطبق عليهم كافة الشروط، وهي : أن يكون المتقدم مصري الجنسية ومقيمًا في مصر، وألا يمتلكون أصولًا أو عقارات أو أراضي تتجاوز الحد المسموح به، وألا يكون المتقدم أو أسرته لديهم أي مصادر دخل ثابتة من وظائف أو مشاريع تجارية، ولا يكون متقاضيًا معاش تأميني أو أي مساعدات ضمانية أخرى.

وأشار إلى أنه يجري تحديث بيانات المستفيدين بشكل دوري، لضمان استمرار حصولهم على الدعم المخصص لهم، وذلك عن طريق مراجعة بطاقة الرقم القومي، وقسيمة الزواج أو الطلاق، وشهادة ميلاد مميكنة لجميع أفراد الأسرة، صورة من بطاقة التموين مميكنة، قيد مدرسى لجميع الأطفال من سن 6 سنوات وحتى 18 عامًا، وقيد طالب المقيدين جامعيًا، كود كشف الإعاقة من اللجنة الطبية في حالة المرض المزمن والإعاقة، صورة شهادة الوفاة الزوج أو الزوجة الأرامل، صورة شهادة الهجر أو ما يدل على الانفصال، صورة إقرار الوصاية للأيتام، صورة شهادة السجن لحالات السجن للأب أو الأم.