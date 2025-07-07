محافظ الشرقية يعلن انتهاء موسم القمح بتوريد 600 ألف طن

الشرقية - ياسمين عزت:

أعلن المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، عن انتهاء موسم توريد القمح بالمحافظة بإجمالي 600,758 طن و730 كيلو جرام من القمح المحلي، مشيدًا بدور مديريتي الزراعة والتموين في دعم المزارعين ومتابعة عمليات الحصاد والتوريد لضمان تسليم المحصول في أسرع وقت وبكفاءة عالية.

وأكد المحافظ على أهمية تذليل العقبات التي قد تواجه المزارعين لضمان تحقيق أكبر كمية توريد هذا العام، موجهاً بتكثيف جهود المتابعة على مستوى مراكز التجميع والصوامع.

من جانبه، أوضح المهندس عبد الكريم عوض الله، وكيل وزارة التموين، أن كمية التوريد خلال يوم أمس فقط بلغت 95 طنًا و420 كيلو، ليصل الإجمالي إلى أكثر من 600 ألف طن منذ بدء الموسم.

وأشار إلى أن عمليات التوريد تتم بدقة من خلال وزن الكميات في وجود عضو جمعية القبانية وأمين الشونة ومندوب الجهة المسوقة، وإصدار كارتة ميزان وتحرير إذن خروج بوابة النقل يتضمن بيانات تفصيلية عن السيارة والسائق والكمية المنقولة ومستوى النظافة وموقع التخزين.

وفي السياق نفسه، شدد المهندس عماد محمد جنجن، وكيل وزارة الزراعة، على ضرورة التزام المزارعين بتوريد القمح إلى الشون المطورة والصوامع المعتمدة، منعًا لحدوث فاقد، مؤكداً حرص الدولة على دعم المزارع المصري وتوفير كافة التيسيرات له منذ بداية موسم الحصاد وحتى تسليم المحصول.