محافظ بني سويف يستقبل مستشار رئيس الجمهورية للتنمية المحلية

بني سويف- حمدي سليمان:

استقبل الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، صباح اليوم الإثنين، اللواء دكتور خالد فودة مستشار رئيس الجمهورية للتنمية المحلية، واللواء مهندس شريف أحمد صالح رئيس هيئة تنمية الصعيد.

ومن المقرر أن يزور اللواء خالد فودة، والوفد المرافق له، عدد من المشروعات التي يجري تنفيذها على أرض المحافظة، والتي تشمل: المرسى السياحي، وسوق الدهشوري، وكوبري الشاملة، ومجمع المواقف أسفل محور عدلي منصور، فضلاً عن عقد لقاء مع الجهاز التنفيذي بالمحافظة لمناقشة سبل التعاون، ودعم الجهود التنموية بالمحافظة.