شنق نفسه في جنش.. شاب ينهي حياته بسوهاج ووالده يكشف السبب

سوهاج- عمار عبدالواحد:

أنهى شاب حياته شنقًا بحبل في مسكن أسرته، دائرة مركز شرطة سوهاج، وكشف والديه غموض الواقعة.

تلقى مأمور مركز شرطة سوهاج إشارة من مستشفى سوهاج العام بوصول المدعو "عبد اللاه.ع ع" 30 عامًا، عامل جثة هامدة، ادعاء انتحار.

تبين من التحريات الأولية أن المذكور يرتدي كامل ملابسه ووجود سحجة دائرية غير مكتملة حول الرقبة، ولا توجد به ثمة إصابات ظاهرية أخرى.

أفاد كل من والده 63 عامًا مزارع، ووالدته "سعاد. ا" 59 عامًا ربة منزل بإقدام المذكور على الانتحار بتعليق نفسه من جنش حديدي بسقف صالة شقته بالطابق الثاني بمنزله، فقاما بإنزاله ونقله للمستشفى لمحاولة إسعافه إلا أنه توفي، وعللا ذلك لسوء حالته النفسية، بسبب خلافات أسرية، ولم يتهما أحداً بالتسبب في ذلك.

وتعمل الدولة على تقديم الدعم للمرضى النفسيين من خلال أكثر من جهة خط ساخن لمساعدة من لديهم مشاكل نفسية أو رغبة في الانتحار، أبرزها الخط الساخن للأمانة العامة للصحة النفسية، بوزارة الصحة والسكان، لتلقي الاستفسارات النفسية والدعم النفسي، ومساندة الراغبين في الانتحار، من خلال رقم 08008880700، 0220816831، طول اليوم.

كما خصص المجلس القومي للصحة النفسية خط ساخن لتلقي الاستفسارات النفسية 20818102.

وأكدت دار الإفتاء المصرية، أن الانتحار كبيرة من الكبائر وجريمة في حق النفس والشرع، والمنتحر ليس بكافر، ولا ينبغي التقليل من ذنب هذا الجرم وكذلك عدم إيجاد مبررات وخلق حالة من التعاطف مع هذا الأمر، وإنما التعامل معه على أنه مرض نفسي يمكن علاجه من خلال المتخصصين.