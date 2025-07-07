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أول تحرك من محافظ قنا بشأن سقوط سيارة من عبارة ومصرع شخصين

11:58 ص الإثنين 07 يوليو 2025
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قنا- عبدالرحمن القرشي:

توجه الدكتور خالد عبدالحليم، محافظ قنا، قبل قليل، إلى موقع حادث غرق سيارة بداخلها شخصان وعدد من رؤوس الماشية، إثر سقوطها من أعلى عبارة في نهر النيل بدائرة مركز دشنا، لمتابعة عمليات الإنقاذ الجارية على أرض الواقع.

ويُشرف المحافظ ميدانيًا على جهود فرق الإنقاذ النهري وقوات الحماية المدنية، التي تواصل تمشيط المياه للبحث عن الضحايا، وسط تواجد القيادات الأمنية والتنفيذية.

وأكد المحافظ في تصريحاته خلال تفقده للموقع، على تسخير كافة الإمكانيات لسرعة انتشال السيارة والمفقودين، وتقديم الدعم الكامل لأسر الضحايا، مشددًا على ضرورة مراجعة إجراءات تأمين العبارات النيلية حفاظًا على أرواح المواطنين.

وكانت السيارة قد سقطت من أعلى عبارة خلال عبورها في نهر النيل، وبداخلها شخصان من أبناء العمومة وعدد من رؤوس الماشية، وما تزال جهود البحث جارية حتى الآن.

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خالد عبدالحليم قنا مركز دشنا نهر النيل
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