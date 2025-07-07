الإسماعيلية- أميرة يوسف:

عادت الحركة المرورية إلى طبيعتها صباح اليوم الإثنين بمحيط مجمع محاكم الإسماعيلية، عقب نجاح الأجهزة التنفيذية في احتواء تداعيات كسر مفاجئ بماسورة مياه رئيسية قطرها 400 مليمتر، تسبب في غرق الشوارع المحيطة وإرباك مروري مؤقت خلال الساعات الماضية.

وكانت غرفة العمليات بمحافظة الإسماعيلية قد تلقت بلاغًا بكسر الماسورة في الساعة الثالثة فجرًا، وعلى الفور تحركت فرق الطوارئ وشركة مياه الشرب والصرف الصحي، بالتعاون مع رئاسة مركز ومدينة الإسماعيلية وحي ثالث، إلى موقع البلاغ، حيث تم غلق المحبس الرئيسي بالتنسيق مع مرفق مياه هيئة قناة السويس، وفصل الكهرباء عن المنطقة كإجراء احترازي، وبدء أعمال الشفط باستخدام 11 سيارة مخصصة لذلك.

وأكد العميد وائل حمزة، رئيس مركز ومدينة الإسماعيلية، أن الانتهاء من إزالة آثار كسر الماسورة سيتم خلال ساعتين، تمهيدًا لبدء تجهيز الطريق لوضع طبقة جديدة من الأسفلت، مشيرًا إلى أنه تم بالفعل السيطرة على معظم تجمعات المياه، وجارٍ استكمال أعمال الشفط، بالتوازي مع إصلاح الهبوط الأرضي الناتج عن الكسر بالشارع الملاصق للمجمع.

وأضاف أن الأجهزة التنفيذية ستبدأ خلال ساعات في إزالة طبقة الأسفلت التالفة، ثم وضع طبقة من السن والأسفلت الجديد، مؤكدًا أن الطريق سيكون جاهزًا وآمنًا أمام المواطنين مع نهاية اليوم.

من جانبه، يتابع اللواء أكرم محمد جلال، محافظ الإسماعيلية، الموقف منذ الساعات الأولى من صباح اليوم، ووجه برفع درجة الاستعداد القصوى لحين الانتهاء من الإصلاحات، مع تقديم الشكر لأهالي المنطقة على تعاونهم وتفهمهم طوال فترة العمل.

وأكدت المحافظة أن فرق الطوارئ ستواصل العمل على مدار الساعة، مشددة على جاهزيتها الكاملة للتعامل مع أي بلاغات أو طوارئ مستقبلية، حفاظًا على سلامة المواطنين واستمرارية الخدمات