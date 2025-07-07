محافظ أسيوط يتفقد مشروعات رصف وتطوير الطرق بمدينة أبنوب -صور

أسيوط- محمود عجمي:

أجرى اللواء دكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، جولة ميدانية بمدينة أبنوب لمتابعة سير أعمال الرصف الجارية، وذلك في إطار خطة المحافظة الشاملة لتطوير شبكة الطرق الداخلية وتحسين البنية التحتية، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية ورؤية مصر 2030 لتحقيق التنمية المستدامة.

وشملت الجولة تفقد أعمال إعادة رصف شارع الجمهورية وبعض التفرعات بطول 2500 متر وبمتوسط عرض 16 مترًا، إلى جانب متابعة إنشاء طريق العاقولة بطول 1300 متر، ضمن مشروعات الخطة الاستثمارية لرصف الطرق بمركز ومدينة أبنوب، بتمويل قدره 28 مليون جنيه.

رافق المحافظ خلال الجولة عدد من القيادات التنفيذية، من بينهم المهندس أحمد صلاح، مدير عام مديرية الطرق والنقل، وسوزان محمد راضي، رئيس مركز ومدينة أبنوب، إلى جانب عدد من نواب رئيس المركز، والمهندس عصام عبد الظاهر، وكيل وزارة الإسكان، والمهندس شعبان عبد المنعم، مدير المشروعات بالمديرية، والمهندس زهران زهجر، مهندس تنفيذ المديرية، والمهندس محمود لطفي، ممثل الشركة المنفذة، بالإضافة إلى أحمد سويفي، وكيل وزارة الشباب والرياضة، ونفيسة عبد السلام، مدير المشاركة المجتمعية بالمحافظة.

وخلال الجولة، استمع المحافظ إلى شرح مفصل من مسؤولي مديرية الطرق حول مراحل التنفيذ ونسب الإنجاز، مؤكدًا على ضرورة الالتزام بالجدول الزمني المحدد، وتطبيق المواصفات الفنية والمعايير الهندسية المعتمدة.

وأكد اللواء هشام أبو النصر أن المحافظة تمضي قدمًا في تنفيذ خطة طموحة لتطوير البنية التحتية لشبكة الطرق الداخلية، بما يسهم في تحسين جودة الحياة للمواطنين وتهيئة بيئة حضرية متطورة. وشدد على أهمية تكثيف الجهود والتنسيق بين الجهات المعنية لضمان الانتهاء من المشروعات في مواعيدها المحددة، مع الالتزام الكامل بمعايير الجودة والكفاءة.

وأشار المحافظ إلى أن أعمال الرصف والتطوير تحظى بمتابعة يومية، مؤكدًا أن تحسين مستوى الخدمات الأساسية، وعلى رأسها قطاع الطرق، يأتي في صدارة أولويات المحافظة لما له من تأثير مباشر على التنمية الاقتصادية والاجتماعية وربط القرى والمراكز بشكل أكثر كفاءة وسلاسة.