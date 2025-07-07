قنا - عبد الرحمن القرشي:

تحاول قوات الإنقاذ النهري انتشال سيارة بداخلها شخصين ورؤوس ماشية، سقطت من أعلى العبارة خلال سيرها في منتصف النيل، مركز دشنا، شمالي محافظة قنا.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، إخطارًا من مركز شرطة دشنا يفيد بغرق سيارة سقطت من العبارة خلال سيرها في نهر النيل بدائرة المركز.

وانتقلت قوات الإنقاذ النهري والأجهزة الأمنية إلى مكان الواقعة على الفور، وتبين سقوط سيارة بداخلها شخصين أبناء عمومة ورؤوس ماشية من أعلى العبارة خلال سيرها في النيل بالسيارات.

جاري البحث عن الشخصين داخل المياه، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات والتي كلفت وحدة المباحث بالتحري حول الواقعة وكشف ملابساتها.