جنايات شبين الكوم تنظر غدا محاكمة سائق حادث إقليمي المنوفية

المنوفية – أحمد الباهي:

تنظر محكمة جنايات شبين الكوم بمحافظة المنوفية، غدًا الثلاثاء الموافق 8 يوليو 2025، أولى جلسات محاكمة سائق السيارة النقل المتهم في حادث مصرع 19 شخصًا على الطريق الإقليمي الأسبوع الماضي، بعد أن وجّهت له النيابة العامة عدة تهم، أبرزها تعاطي مواد مخدرة من نوعي الحشيش والميثامفيتامين، والقيادة عكس الاتجاه برخصة لا تُجيز له قيادة المركبة.

ويُحاكم السائق بتهم القتل الخطأ، والتسبب في إصابات متعددة، إلى جانب إتلاف أعمال صناعية على الطريق العام، وتدمير مركبة مملوكة للغير نتيجة الإهمال، كما يمثل مالك السيارة المتسببة في الحادث شريكًا في القضية ذاتها.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى صباح الجمعة 27 يونيو، حينما وقع تصادم مأساوي أمام قرية مؤنسة التابعة لمركز أشمون، بين سيارة نقل وأخرى أجرة ميكروباص، ما أسفر عن مصرع 19 شخصًا وإصابة 3 آخرين. وتم تحرير محضر بالواقعة، وأُحيلت القضية إلى النيابة العامة التي باشرت التحقيقات وأمرت بإحالة المتهمين إلى المحاكمة الجنائية العاجلة.

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