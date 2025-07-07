الإسماعيلية: الانتهاء من إصلاح ماسورة مياه مجمع المحاكم خلال ساعتين

الإسماعيلية - أميرة يوسف:

أكد العميد وائل حمزة، رئيس مركز ومدينة الإسماعيلية، أن أعمال إصلاح كسر ماسورة مياه الشرب الواقعة أمام مجمع محاكم الإسماعيلية أوشكت على الانتهاء، مشيرًا إلى أنه من المقرر إزالة آثار الكسر بالكامل خلال ساعتين، وذلك قبل خروج المواطنين إلى أعمالهم صباح اليوم.

وأوضح "حمزة" أن فرق الطوارئ تمكنت من السيطرة على معظم تجمعات المياه الناتجة عن الكسر، ويجري استكمال أعمال الشفط باستخدام 11 سيارة كسح، بالإضافة إلى مواصلة أعمال إصلاح الهبوط الأرضي الذي حدث بالشارع الملاصق لمجمع المحاكم نتيجة تسرب المياه.

وأضاف رئيس المدينة أن البلاغ بكسر الماسورة جرى تلقيه في تمام الساعة الثالثة فجرًا، وعلى الفور تم الدفع بفرق الطوارئ وكافة الجهات التنفيذية المعنية بالمحافظة، حيث تم التحرك الفوري لاحتواء الموقف.

ويتابع اللواء أكرم محمد جلال، محافظ الإسماعيلية، منذ الساعات الأولى من صباح اليوم الإثنين، جهود الأجهزة التنفيذية للتعامل مع تداعيات كسر خط المياه البالغ قطره 400 مليمتر، في محيط مجمع المحاكم بدائرة حي ثالث.

وتواصل الفرق الفنية ميدانيًا العمل لاستعادة الأوضاع إلى طبيعتها في أقرب وقت، وسط تنسيق بين مختلف الجهات المعنية لتقليل تأثير الأزمة على حركة المواطنين.