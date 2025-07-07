بسبب كسر ماسورة مياه.. تحويلات مرورية بشارع شبين الكوم بالإسماعيلية

الإسماعيلية - أميرة يوسف:

أعلنت محافظة الإسماعيلية، صباح اليوم الإثنين، عن تنفيذ عدد من التحويلات المرورية المؤقتة، وذلك لحين الانتهاء من أعمال إصلاح كسر ماسورة المياه الرئيسية بمحيط مجمع محاكم الإسماعيلية، والذي تسبب في غلق جزئي بشارع شبين الكوم.

وقال محمد توفيق، المتحدث الإعلامي باسم محافظة الإسماعيلية: "إن التحويلات تستهدف تخفيف الضغط المروري وتسهيل حركة المركبات لحين الانتهاء من الإصلاحات الجارية بالمنطقة".

وأوضح "توفيق" أن قائدي المركبات القادمين من شارعي شبين الكوم وإبراهيم سلامة يمكنهم التوجه إلى دوران ديوان عام المحافظة الجديد، ثم السير عبر طريق أبو الهول كبديل مروري مناسب.

وأضاف "توفيق" أنه بالنسبة للقادمين من منطقة إبراهيم سلامة مرورًا بشارع شبين، يمكنهم استخدام الشارع المجاور للمديرية المالية، ثم استكمال الطريق باتجاه شارع أبو الهول، حيث تقع العديد من المديريات الخدمية، ومنها يمكن التوجه إلى منطقة الخامسة أو اتخاذ الاتجاه الأيسر للعودة إلى شارع شبين والخروج إلى الطريق الدائري.

وأكد المتحدث الرسمي أن هذه التحويلات إجراء مؤقت لحين الانتهاء الكامل من إصلاح كسر ماسورة المياه، ومعالجة الهبوط الأرضي الناتج عنه بالشارع الجانبي لمجمع المحاكم.