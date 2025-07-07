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مصرع شخصين غرقًا بحادث انقلاب في نهر النيل بقنا (صور)

10:34 ص الإثنين 07 يوليو 2025

واقعة غرق - تعبيرية

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قنا - عبد الرحمن القرشي:

لقي شخصان مصرعهما غرقًا، اليوم الإثنين؛ جراء سقوط سيارة ربع نقل في مياه النيل خلال نزولها إلى عبارة نيلية بمركز دشنا شمالي قنا.

تلقت الأجهزة الأمنية بقنا، إخطارًا يفيد سقوط سيارة ربع نقل محملة مواشي وبداخلها شخصين خلال سقوط سيارة ربع نقل في مياه النيل خلال نزول السيارة إلى عبارة نقل نيلية.

جرى الدفع بسيارات الإسعاف وقوات الإنقاذ النهري إلى موقع الحادث، تحرر محضر بالواقعة، أخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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