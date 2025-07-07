بسبب كسر ماسورة مياه.. هبوط أرضي كبير بمحيط مجمع محاكم الإسماعيلية



الإسماعيلية– أميرة يوسف

شهد محيط مجمع محاكم الإسماعيلية، اليوم، هبوط أرضي كبير نتيجة كسر مفاجئ في ماسورة مياه رئيسية بالمنطقة، ما أدى إلى غرق الشوارع وارتباك مروري شديد، وسط تحرك عاجل من الأجهزة التنفيذية وشركة مياه الشرب والصرف الصحي.

وتسبب كسر الماسورة في تدفق كميات كبيرة من المياه إلى الشوارع المحيطة، ما أدى إلى تآكل التربة وحدوث هبوط أرضي ملحوظ أمام إحدى البنايات، دون تسجيل إصابات بشرية حتى الآن.

وانتقلت فرق الطوارئ التابعة لشركة المياه فور الإبلاغ إلى الموقع، حيث بدأت أعمال الإصلاح وشفط المياه وتأمين المنطقة بالتنسيق مع الأجهزة المحلية، كما تم فرض كردون أمني بمحيط الهبوط لحماية المارة وتنظيم الحركة المرورية.

وأكد شهود عيان، أن المياه غمرت الشوارع بشكل سريع، وارتفع منسوبها لأكثر من متر في بعض المناطق، مما أثار حالة من الذعر بين الأهالي وأصحاب المحلات، الذين طالبوا بسرعة إصلاح الكسر وتأمين المنطقة.

فيما تواصل فرق الطوارئ أعمالها على مدار الساعة لاحتواء الموقف، وسط متابعة من مسؤولي محافظة الإسماعيلية، لحين الانتهاء من إصلاح الخط المتضرر ومعالجة آثار الهبوط وإعادة الشوارع لحالتها الطبيعية.