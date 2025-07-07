

الإسماعيلية – أميرة يوسف

شهدت منطقة مجمع المحاكم بمحافظة الإسماعيلية، اليوم الاثنين، كسر مفاجئ في ماسورة مياه رئيسية، ما أدى إلى غرق الشوارع وارتفاع منسوب المياه إلى أكثر من متر، وسط حالة من الارتباك المروري

وتسببت الكميات الكبيرة من المياه المتدفقة في شلل جزئي للحركة المرورية بالمنطقة، كما أعاقت حركة المواطنين، خاصة مع تدفق المياه داخل الشوارع الجانبية وارتفاع منسوبها بشكل ملحوظ.

وانتقل فريق الطوارئ التابع لشركة مياه الشرب والصرف الصحي إلى موقع الكسر فور الإبلاغ، وبدأت أعمال الإصلاح وشفط المياه باستخدام سيارات الكسح والمعدات الثقيلة، في محاولة للسيطرة على الوضع والحد من الأضرار.

وأكد شهود عيان من الأهالي، أن المياه ارتفعت بسرعة كبيرة في وقت قصير، مما تسبب في تسربها إلى عدد من المحلات أسفل العقارات.

من جانبها، ناشدت الجهات المعنية المواطنين بتوخي الحذر وتجنب المرور من المنطقة لحين الانتهاء من أعمال الإصلاح وعودة الأمور لطبيعتها.

فيما تستمر شركة المياه في متابعة الموقف ميدانيًا حتى الانتهاء الكامل من أعمال الصيانة.