مصرع فتاة وإصابة 7 آخرين في حادث تصادم مروع بأسيوط



أسيوط – محمود عجمي:

لقيت فتاة مصرعها، بينما أُصيب 7 أشخاص آخرين، اليوم الإثنين، في حادث تصادم بين سيارة ملاكي وأخرى ميكروباص على الطريق الصحراوي الغربي بمركز القوصية بمحافظة أسيوط.

كان اللواء وائل نصار مدير أمن أسيوط، قد تلقى إخطارًا من غرفة عمليات النجدة، يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارتين، ووجود حالة وفاة وعدد من المصابين.

على الفور انتقلت قوات الشرطة وسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، إذ تبين من المعاينة الأولية أن الحادث وقع نتيجة تصادم بين سيارة ميكروباص تحمل لوحات معدنية رقم "ي. م. ر. 341" وأخرى ملاكي رقم "ي. م. ر. ٢٩٨٢".

وأسفر الحادث عن وفاة فتاة تُدعى "آية. ع. م"، 28 عامًا، بينما أصيب كلا من: "ياسين. م. ع"، ٣٣ عامًا، سائق، و"أسماء .خ. إ"، 28 عامًا، و"شيماء. س. أ"، ٢٨ عامًا، و"محمد. ا. ص"، ٣٢ عامًا، و"أميره. ج. ع"، ٣٣ عامًا، و"فداء. س. ع"، ٢١ عامًا، و"مريم. ع. ع"، ٢٧ عامًا.

تم نقل الجثة والمصابين إلى مستشفى القوصيه المركزي، حرر المحضر اللازم تمهيدًا للعرض علي النيابة.