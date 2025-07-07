ضبط 17 حالة تعاطي مخدرات بين قائدي المركبات في كفر الشيخ- صور



كفر الشيخ- إسلام عمار:

أعلنت محافظة كفر الشيخ، ضبط 17 حالة تعاطي للمخدرات بين السائقين خلال حملة مكبرة شنها رجال المرور بالتنسيق مع صندوق مكافحة الإدمان في كفر الشيح، في المحاور والتمركزات الأمنية في نطاق مدينة كفر الشيخ، بشأن إجراء تحاليل تعاطي المخدرات بين قائدي المركبات على مدار يومين.

يأتي ذلك في إطار خطة الدولة لمواجهة ظاهرة القيادة تحت تأثير المواد المخدرة، حفاظًا على سلامة المواطنين، وبالتنسيق مع وزارة الداخلية والجهات المعنية، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

ووفق البيان الصادر عن محافظة كفر الشيخ، تبين أن الحملات جرى تنفيذها من خلال إدارة مرور كفرالشيخ، وبالتعاون مع صندوق مكافحة وعلاج الادمان والتعاطي التابع لرئاسة مجلس الوزراء.

ترأس الحملة اللواء دكتور سامح العزب مدير إدارة المرور، بمشاركة العقيد شريف عبود وكيل الإدارة، والرائد أحمد قطاطو رئيس مباحث المرور، والدكتور سلام العربي، مشرف صندوق مكافحة وعلاج الادمان والتعاطي بكفرالشيخ.

وقال بيان محافظة كفر الشيخ، إنه جرى تنفيذ حملة فى كمين محور 30 يونيو بطريق كفرالشيخ - طنطا أول أمس عن إجراء التحاليل لعدد 34 سائقًا، وتبين إيجابية 7 حالات.

فيما أسفرت حملات أمس الأحد، التي جرت في تمركز المدخل الغربى لعاصمة المحافظة بدائرة قسم ثان كفرالشيخ، عن فحص 59 سائقًا، وتبين ثبوت إيجابية 10 حالات تعاطٍي بإجمالي 17 حالة تعاطي.

وأضاف أنه جرى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة ضد هؤلاء السائقين أصحاب العينات الإيجابية من خلال تحرير المحاضر، والتحفظ عليهم تمهيدًا لاتخاذ إجراءات حيالهم.