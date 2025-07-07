وفاة فتاة عشرينية متأثرة بإصاباتها في حادث طريق "بلبيس - مسطرد"

الشرقية - ياسمين عزت:

توفيت فتاة عشرينية من بين 10 مصابين في حادث انقلاب سيارة ربع نقل مساء الأحد على طريق بلبيس - مسطرد بمحافظة الشرقية، وذلك بعد ساعات من نقلها إلى مستشفى مشتول السوق لتلقي الرعاية الطبية، حيث فشلت محاولات إنقاذها.

وكانت غرفة عمليات شرطة النجدة قد تلقت بلاغًا بالحادث، وانتقلت على الفور الأجهزة الأمنية وسيارات الإسعاف إلى الموقع بعد إخطار مديرية أمن الشرقية، حيث جرى نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وتبين أن الفتاة المتوفاة تُدعى فاطمة محمد إبراهيم، 20 عامًا، وقد لفظت أنفاسها الأخيرة متأثرة بإصاباتها، فيما يتلقى باقي المصابين الرعاية الطبية اللازمة.

وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي تباشر التحقيقات للوقوف على ملابسات الحادث وأسبابه.

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