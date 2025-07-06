كتب - مختار عاشور:

في أعقاب تكرار الحوادث المروعة على الطريق الإقليمي، أعلنت الجهات المعنية غلق الطريق بشكل مؤقت؛ بهدف تنفيذ أعمال صيانة عاجلة واتخاذ تدابير للحد من المخاطر المرورية المتكررة، وجاء القرار بعد ارتفاع معدلات التصادم، خاصة في القطاعات القريبة من مناطق التقاطعات والمحاور السريعة، مما أثار حالة من القلق بين السائقين والمواطنين.

وحظيت مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الأخيرة بتفاعل واسع، وذلك بعد إعلان الحكومة غلق الطريق الإقليمي جزئيًا، خاصة في المناطق التي تخضع لأعمال صيانة ورفع كفاءة، حيث جاء غلق القرار المفاجئ عقب حادثة مأساوية راح ضحيتها 18 فتاة بالإضافة إلى السائق، بينما لا تزال فتاة أخرى تصارع الإصابة داخل المستشفى.

ويتساءل عدد كبير من المصريين عن سبب غلق الطريق الإقليمي، وما الأسباب الكاملة ومدة الغلق والطرق البديلة له لحين إصلاحه؟

لذا يستعرض موقع "مصراوي" خلال التقرير التالي، الأسباب الكاملة لغلق الطريق الإقليمي وموعد رجوع العمل به مرة أخرى بعد إعلان الحكومة عن إغلاقه لمدة محددة لحين الانتهاء من إجراءات إصلاحه.

- إغلاق كلي مؤقت للطريق الدائري الإقليمي

أصدرت الحكومة قرارًا عاجلًا يقضي بغلق كلي مؤقت للطريق الدائري الإقليمي في أحد الاتجاهين في خطوة تهدف إلى تعزيز السلامة المرورية وحماية أرواح المواطنين، وذلك ابتداءً من صباح الثلاثاء 8 يوليو 2025 ولمدة تصل إلى أسبوع كامل حيث تنتهي مدة الإصلاحات 15 يوليو المقبل.

وأتى القرار استجابة لتوجيهات مباشرة من الرئيس عبد الفتاح السيسي، بعد تكرار وقوع حوادث قاتلة على الطريق خلال الأشهر الماضية.

- حوادث مرورية خطيرة على الطريق الإقليمي

وشهد الطريق الإقليمي في السنوات الأخيرة حوادث مرورية خطيرة، خاصة في القطاعات التي تتعرض لضغط مروري من النقل الثقيل، ومع تصاعدت الشكاوى والمطالبات بتدخل سريع، ولذلك تحركت الدولة لاتخاذ قرار جذري من أجل حماية الأرواح.

ويُعد الطريق الدائري الإقليمي من المحاور الحيوية التي تربط المحافظات الرئيسية بعضها البعض، لكن رغم حداثة تنفيذه، فقد

- توجيهات رئاسية عاجلة بغلق الطريق الإقليمي بشكل مؤقت



جاء القرار بناءً على توجيه رئاسي واضح بسرعة غلق الأجزاء التي تشهد أعمال رفع الكفاءة والصيانة، بالتزامن مع توفير طرق بديلة وتحقيق أقصى درجات الأمان على التحويلات المرورية.



كما شدد الرئيس عبد الفتاح السيسي على ضرورة الانتهاء من أعمال التطوير في أسرع وقت وتطبيق القانون بصرامة على المخالفين، خصوصًا فيما يتعلق بالسرعة الزائدة والحمولات الثقيلة.

- حرص الدولة على تعزيز السلامة المرورية وحماية الأرواح

أتي قرار إغلاق الطريق الإقليمي في إطار حرص الدولة على تعزيز السلامة المرورية وحماية الأرواح، بعد أن أصبح الطريق مصدرًا متكررًا للحوادث المؤلمة.

ومع بدء تنفيذ أعمال الصيانة ووضع خطة لتطوير البنية التحتية المرورية، يأمل المواطنون أن تسهم هذه الخطوة في الحد من الحوادث وعودة الطريق أكثر أمانًا وكفاءة، مع مراعاة توفير بدائل فعالة لتقليل الضغط على المسارات الأخرى حتى انتهاء أعمال الإصلاح.