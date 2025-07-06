تجهيز مركز طب أسرة الزهراء بطور سيناء استعدادًا لبدء التشغيل (صور)

جنوب سيناء – رضا السيد:

أطلقت الهيئة العامة للرعاية الصحية بجنوب سيناء، اليوم الأحد، حملة تفقدية شاملة لمتابعة مستوى الخدمات بمستشفى شرم الشيخ الدولي، بالتزامن مع الاستعدادات الجارية لتشغيل مركز طب أسرة الزهراء بمدينة طور سيناء خلال يوليو الجاري.

وقال الدكتور أيمن رخا، رئيس إقليم القناة ومدير فرع الهيئة بجنوب سيناء، إن فريقًا مشتركًا من إدارات النظم والتحول الرقمي، والجودة، ومكافحة العدوى، أجرى زيارة ميدانية شملت قسم الطوارئ والصيدلية بالمستشفى، لمتابعة التزام الفرق الطبية بالمعايير المعتمدة في تقديم الرعاية، وتقييم مستوى جودة الخدمات المقدمة للمواطنين والسائحين.

وأضاف رخا أن الجولة ركزت على فاعلية تطبيق نظام التحول الرقمي في تسجيل بيانات المرضى، والتأكد من التزام الكوادر الطبية والإدارية بمعايير السلامة وجودة الخدمة، مشددًا على استمرار تدريب الفرق على التطويرات الرقمية، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل.

وفي السياق ذاته، أعلن رخا بدء الاستعدادات النهائية لتشغيل مركز طب أسرة الزهراء بمدينة طور سيناء بشكل تجريبي خلال الشهر الجاري، لافتًا إلى أن الدكتور أحمد صبري الملاح، نائب مدير فرع الهيئة، يتابع جاهزية المنشآت الصحية الجديدة، بما يشمل تجهيز العيادات والمعامل واستيفاء المعايير الفنية اللازمة.

وأشار إلى أن المركز الجديد يُعد إضافة مهمة للمنظومة الصحية بالمحافظة، حيث سيساهم في توسيع نطاق خدمات الرعاية الأولية وتغطية شريحة أوسع من المنتفعين ضمن التأمين الصحي الشامل، عبر كوادر طبية مؤهلة وتجهيزات تقنية حديثة تضمن جودة وكفاءة الخدمة الصحية المقدمة.