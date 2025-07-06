تعاون أكاديمي دولي.. مدرسة صيفية بين جامعتي بنها ووسط الصين

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

أعلن الدكتور ناصر الجيزاوي، رئيس جامعة بنها، انطلاق فعاليات المدرسة الصيفية الدولية بين جامعتي بنها ووسط الصين الزراعية خلال يوليو الجاري، في إطار تفعيل بروتوكول التعاون المشترك في مجال التبادل الطلابي وتعزيز التعاون العلمي.

وأوضح الجيزاوي أن جامعة وسط الصين الزراعية تستضيف ستة من أعضاء الهيئة المعاونة من كليات الزراعة والطب البيطري والعلوم بجامعة بنها، لمدة أسبوعين، للاطلاع على الإمكانات المعملية والبحثية، والمشاركة في ورش عمل متخصصة في تطبيقات النانوتكنولوجيا، تحسين الأصناف الوراثية، العلوم البيئية، الميكروبيولوجي، وتربية محصول الأرز الهجين.

في المقابل، تستقبل جامعة بنها 20 طالبًا من مرحلة البكالوريوس بجامعة وسط الصين الزراعية للمشاركة في أنشطة أكاديمية وثقافية، وتبادل الخبرات مع نظرائهم، خاصة طلاب قسم اللغة الصينية، بما يعزز مهاراتهم اللغوية والانفتاح الثقافي.

وأكد رئيس الجامعة أن هذا التعاون يأتي في إطار استراتيجية الانفتاح على العالم، وبناء قدرات الطلاب وأعضاء هيئة التدريس، مشيرًا إلى أن المدرسة الصيفية تمثل منصة لتبادل التجارب الأكاديمية والثقافية بما ينعكس على جودة مخرجات التعليم والبحث العلمي.

ويُذكر أن الجيزاوي التقى بالبروفيسور جاوتشي، رئيس جامعة وسط الصين الزراعية، على هامش مشاركته في المؤتمر العالمي للتعليم الرقمي 2025 بمدينة ووهان، والذي جمع أكثر من 1000 مشارك من مؤسسات تعليمية وشركات تقنية. وناقش اللقاء سبل تعزيز التعاون في إطار مبادرة "الحزام والطريق"، خاصة في مجالات تبادل الطلاب، التبادل الأكاديمي، والبحث العلمي.

ويعود التعاون بين الجامعتين إلى اتفاقية شراكة وُقّعت عام 2015، حيث أُتيحت لطلاب بنها فرصٌ للحصول على درجات علمية متقدمة في الطب البيطري والزراعة، إضافة إلى دعم أبحاث ما بعد الدكتوراة، ونشر أبحاث مشتركة في مجلات علمية دولية تحمل اسمي الجامعتين.