ضبط 102 سائق متعاطٍ وما يتجاوز 12 ألف مخالفة سرعة بأسوان خلال عام

أسوان - إيهاب عمران:

ترأس اللواء الدكتور مصطفى إسماعيل، محافظ أسوان، اليوم الأحد، اجتماعًا لمراجعة حالة الطرق ومتابعة إجراءات إدارة المرور للحد من الحوادث، حيث تم استعراض جهود ضبط المخالفات والحد من القيادة تحت تأثير المخدرات خلال العام المنقضي.

وأوضح مدير إدارة المرور بأسوان أنه جرى الكشف على 4130 سائقًا ضمن حملات استهدفت الطرق السريعة والداخلية، وأسفرت عن ضبط 93 حالة إيجابية لتعاطي المخدرات أثناء القيادة، إلى جانب اكتشاف 9 حالات بين سائقي المركبات المدرسية بالتعاون مع صندوق مكافحة وعلاج الإدمان، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وأشار التقرير إلى انخفاض ملحوظ في معدلات الحوادث خلال الأشهر الستة الأخيرة، نتيجة لتلك الإجراءات المكثفة. كما تم تكثيف التوعية المرورية عبر حملة "سلامتك أولًا"، بالإضافة إلى تفعيل الردع من خلال حملات مرورية مشددة.

وخلال العام، ضبطت إدارة المرور 11,866 حالة تجاوز للسرعة، من بينها 630 مخالفة في 5 أيام فقط، إلى جانب 1450 حالة لعدم استخدام حزام الأمان، و801 مخالفة لاستخدام الهاتف أثناء القيادة، و1158 حالة للحمولة الزائدة أو البروز أو الارتفاع المخالف، فضلًا عن 1293 مخالفة تتعلق بسلامة الإطارات والزجاج، و52 حالة لسير عكس الاتجاه.