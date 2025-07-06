80 متطوعًا ينظفون شاطئ المندرة بالإسكندرية من البلاستيك (صور)

الإسكندرية - محمد عامر ومحمد البدري:

شارك 80 متطوعًا من مختلف الأعمار، اليوم، في حملة موسعة لتنظيف شاطئ المندرة العام من المخلفات البلاستيكية، وذلك ضمن مبادرة بيئية نظمتها محافظة الإسكندرية بالتعاون مع جهاز شئون البيئة ومبادرة "بنلاستيك"، بهدف تعزيز الوعي البيئي والحفاظ على نظافة الشواطئ.

وأسفرت الحملة عن جمع نحو 35 كيلو من المخلفات، وسط تفاعل لافت من رواد الشاطئ، الذين تلقوا أيضًا رسائل توعية بخطورة إلقاء المواد البلاستيكية في البحر أو على الرمال، لما تمثله من تهديد مباشر للبيئة البحرية وصحة الإنسان.

وأكد العميد أحمد إبراهيم، رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، أن الفعالية تأتي ضمن رؤية المحافظة لموسم الصيف الحالي، والتي تهدف إلى تحويل الشواطئ إلى متنفس بيئي وثقافي وترفيهي ورياضي، يحتضن فعاليات مجتمعية متنوعة تستهدف جميع الفئات العمرية، في أجواء تجمع بين المتعة والتوعية.

وأشار إلى أن حملات التوعية والنظافة ستتواصل على مدار الموسم الصيفي، لضمان بيئة ساحلية نظيفة وآمنة تعكس الوجه الحضاري لشواطئ الإسكندرية.

وفي سياق آخر استقبل الشاطئ فريق "راكيت سيدات الإسكندرية" في مهرجان رياضي مميز، شاركت فيه المرأة العاملة وربات البيوت ومحاربات السرطان، بالإضافة إلى الأطفال. ونجحت الفعالية في تقديم نموذج إيجابي لدور المرأة في نشر ثقافة الرياضة كمتنفس يومي صحي ومجتمعي.

كما نُفذت حملة توعوية بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالإسكندرية، استهدفت توعية الأطفال بأهمية الحفاظ على المياه وترشيد استهلاكها، من خلال أنشطة تفاعلية ومسابقات أقيمت مباشرة على الشاطئ، وسط تفاعل كبير من المصطافين.